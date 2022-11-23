Бастрыкин взял на контроль происшествие с девочкой, попавшей в кипяток в Омске

Следствие установило, что 22 ноября прорвало теплотрассу, из-за чего обрушился асфальт, а провал заполнился кипятком. Работники муниципальной службы вовремя не устранили последствия аварии, и в яму провалилась 12-летняя девочка. Она получила обширные ожоги 1-й степени и доставлена в больницу.