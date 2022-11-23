Бастрыкин взял на контроль происшествие с девочкой, попавшей в кипяток в Омске

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила, что руководителю ведомства Олегу Винникову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность», заведенного после происшествия в Омске на ул. Карбышева.
Следствие установило, что 22 ноября прорвало теплотрассу, из-за чего обрушился асфальт, а провал заполнился кипятком. Работники муниципальной службы вовремя не устранили последствия аварии, и в яму провалилась 12-летняя девочка. Она получила обширные ожоги 1-й степени и доставлена в больницу.
Расследование взял на контроль председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин.