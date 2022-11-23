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Бастрыкин взял на контроль происшествие с девочкой, попавшей в кипяток в Омске

Сегодня, 09:33
Фото: Прокуратура Омской области

Дело о попавшей в кипяток маленькой омичке взял на контроль председатель СКР

Из-за чьей-то халатности 12-летняя омичка в больнице. В центральном аппарате следственного комитета России поручили отчитываться о ходе дела.

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила, что руководителю ведомства Олегу Винникову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность», заведенного после происшествия в Омске на ул. Карбышева.

Следствие установило, что 22 ноября прорвало теплотрассу, из-за чего обрушился асфальт, а провал заполнился кипятком. Работники муниципальной службы вовремя не устранили последствия аварии, и в яму провалилась 12-летняя девочка. Она получила обширные ожоги 1-й степени и доставлена в больницу.

Расследование взял на контроль председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#СУ СКР#Новости#Александр Бастрыкин#Олег Винников#Уголовное дело#Авария#Дети#Прорыв трубы
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