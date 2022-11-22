Назвался поздно — полезай в кузов. Омич не смог доказать, что мобилизован по ошибке

Пресс-служба Советского районного суда сообщила, что иск от омича, связанный с частичной мобилизацией, не удовлетворили.
Омич пришел в суд, чтобы признать незаконным решение призывной комиссии по мобилизации. На заседании он рассказал, что после получения повестки пришел в пункт предварительного сбора на призывную комиссию по мобилизации. В этот же день его отправили в военно-полевой лагерь.
Омич сообщил суду, что не подлежит мобилизации, так как страдает заболеванием, препятствующим несению военной службы. Диагноз ему ставили в 2008 году, тогда же он последний раз наблюдался в лечебном учреждении.
В удовлетворении иска отказали, поскольку омич не сообщил в течение 2-ух недель о своем диагнозе в военкомат, как положено по закону.
«Как следует из процессуальной позиции Военного комиссариата Центрального и Советского административных округов г. Омска, Военного комиссариата Омской области, сведений об изменении состоянии здоровья гражданина М. в военный комиссариат района не поступало, при явке в пункт предварительного сбора граждан, а также при прохождении призывной комиссии по мобилизации Омска, М. жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Каких-либо доказательств нарушения прав административного истца при рассмотрении дела представлено не было, что свидетельствовало об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований», — сообщают на сайте Советского суда.
Омичу полностью отказали, но у него есть возможность обжаловать решение. Напомним, что это один из трех исков, оспариваемых в омских судах.