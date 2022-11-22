Назвался поздно — полезай в кузов. Омич не смог доказать, что мобилизован по ошибке

Омич пришел в суд, чтобы признать незаконным решение призывной комиссии по мобилизации. На заседании он рассказал, что после получения повестки пришел в пункт предварительного сбора на призывную комиссию по мобилизации. В этот же день его отправили в военно-полевой лагерь.