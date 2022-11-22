Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Назвался поздно — полезай в кузов. Омич не смог доказать, что мобилизован по ошибке

Сегодня, 09:47
Фото: Город55
иллюстрация

Омич не смог оспорить в суде ошибочность мобилизации в связи с болезнью

Омич через суд оспаривал решение призывной комиссии. Несколько лет назад у него выявили заболевание, препятствующее несению военной службы, но он вовремя не известил военкомат.

Пресс-служба Советского районного суда сообщила, что иск от омича, связанный с частичной мобилизацией, не удовлетворили.

Омич пришел в суд, чтобы признать незаконным решение призывной комиссии по мобилизации. На заседании он рассказал, что после получения повестки пришел в пункт предварительного сбора на призывную комиссию по мобилизации. В этот же день его отправили в военно-полевой лагерь.

Омич сообщил суду, что не подлежит мобилизации, так как страдает заболеванием, препятствующим несению военной службы. Диагноз ему ставили в 2008 году, тогда же он последний раз наблюдался в лечебном учреждении.

В удовлетворении иска отказали, поскольку омич не сообщил в течение 2-ух недель о своем диагнозе в военкомат, как положено по закону.

«Как следует из процессуальной позиции Военного комиссариата Центрального и Советского административных округов г. Омска, Военного комиссариата Омской области, сведений об изменении состоянии здоровья гражданина М. в военный комиссариат района не поступало, при явке в пункт предварительного сбора граждан, а также при прохождении призывной комиссии по мобилизации Омска, М. жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Каких-либо доказательств нарушения прав административного истца при рассмотрении дела представлено не было, что свидетельствовало об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований», — сообщают на сайте Советского суда.

Омичу полностью отказали, но у него есть возможность обжаловать решение. Напомним, что это один из трех исков, оспариваемых в омских судах

Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации
Узнать подробнее
#Омск#Суд#Частичная мобилизация в России#Новости#Иск#Решение суда#Дарья Зыкова
Подпишитесь
В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»
Сегодня, 10:51
«Остаемся зимовать». В Омск пришли опасные виды гриппа
Сегодня, 05:56
Сухие дни. Омичей предупредили о массовом отключении воды
Сегодня, 05:25
Над «Омскоблавтотрансом» нависла угроза банкротства
Сегодня, 06:43
Бурков поручил главам районов проконтролировать поддержку семей мобилизованных
Сегодня, 03:49
Возмутилась повышением тарифов. Омичку строго наказали за комментарий в соцсети
Сегодня, 04:23