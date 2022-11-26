Участники СВО поговорили с правительством и общественниками Омской области

Участники встречи поднимали вопросы как социальной, так и медицинской реабилитации возвращающихся из зоны СВО. Один из добровольцев отряда «Барс» предложил создать на базе служб занятости специальную базу данных для тех, кто вернулся с зоны боевых действий и получил инвалидность. По его мнению, это поможет вернувшимся с трудоустройством и переобучением. Также в ходе встречи рассматривались вопросы обеспечения доступной среды для тех, кто получил инвалидность. Александр Бурков взял этот вопрос на личный контроль.