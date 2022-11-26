Участники СВО поговорили с правительством и общественниками Омской области

Возглавил встречу губернатор Омской области Александр Бурков, также присутствовали: главный федеральный инспектор региона Иван Нецкин, министр массовых коммуникаций Олег Заремба, руководитель омского «Совета солдатских матерей» Любовь Лобова и председатель омского «Союза ветеранов Афганистана» Алексей Мельников.
Среди тех, кто недавно вернулся с боевых действий были кадровые военные и добровольцы. Губернатор поблагодарил их и заверил, что один на один со своими проблемами мужчины не останутся и могут рассчитывать на всестороннюю поддержку в том, что касается предоставления социальных гарантий участникам СВО и членам их семей.
Губернатор предложил участникам СВО включаться в общественную деятельность, участвовать в работе организаций, отстаивающих интересы ветеранов боевых действий, прежде всего, российского союза ветеранов Афганистана. «Афганцы», как отметил губернатор, помогли в психологической подготовке мобилизованных граждан:
«Они объясняли ребятам, что их ждет на линии боевого соприкосновения с противником», — сказал Александр Бурков; главный федеральный инспектор Иван Нецкин добавил: «Нужно реально слышать от вас, какие проблемы у вас возникают на точке соприкосновения с противником, и, самое главное, какие проблемы возникают, когда вы оттуда возвращаетесь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы вам помочь», — сказал он.
Участники встречи поднимали вопросы как социальной, так и медицинской реабилитации возвращающихся из зоны СВО. Один из добровольцев отряда «Барс» предложил создать на базе служб занятости специальную базу данных для тех, кто вернулся с зоны боевых действий и получил инвалидность. По его мнению, это поможет вернувшимся с трудоустройством и переобучением. Также в ходе встречи рассматривались вопросы обеспечения доступной среды для тех, кто получил инвалидность. Александр Бурков взял этот вопрос на личный контроль.