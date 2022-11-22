Возмутилась повышением тарифов. Омичку строго наказали за комментарий в соцсети

Омичка выразила агрессивную реакцию в отношении представителей мэрии Омска под постом о поднятии тарифа на проезд до 48 рублей. Женщина отказалась от дачи показаний и объяснила, что не призывала к насилию в отношении сотрудников городской администрации, а просто была не в себе из-за новости об отмене маршрутов и повышении тарифа на проезд.