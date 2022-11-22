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Возмутилась повышением тарифов. Омичку строго наказали за комментарий в соцсети

Сегодня, 04:23
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичке дали условный срок за экстремистский комментарий в соцсети

Женщина написала комментарий, в котором призывала к насилию в отношении сотрудников мэрии Омска.

Кировский районный суд вынес приговор омичке, которую признали виновной в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Выяснилось, что 5 декабря 2019 года женщина оставила комментарий в паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Омичка выразила агрессивную реакцию в отношении представителей мэрии Омска под постом о поднятии тарифа на проезд до 48 рублей. Женщина отказалась от дачи показаний и объяснила, что не призывала к насилию в отношении сотрудников городской администрации, а просто была не в себе из-за новости об отмене маршрутов и повышении тарифа на проезд.

Суд приговорил омичку 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также на год ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор еще не вступил в силу.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Экстремизм#Интернет
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