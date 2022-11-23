Ожоги первой степени. В Омске завели уголовное дело после падения девочки в кипяток

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Халатность» после падения 12-летней девочки в яму с кипятком. Инцидент произошел вчера днем возле дома № 25 на улице Карбышева.
По информации следователей, из-за прорыва трубы на указанном участке частично обрушился асфальт и образовалась яма, наполненная горячей водой. Ремонтом должны были заниматься сотрудники «Тепловой компании», но они не успели принять мер по устранению аварии.
Девочка получила ожоги первой степени, ее увезли в больницу и отправили в реанимацию. В омском минздраве сообщили, что девочка получает необходимое лечение. «Тепловая компания собирается оказать всю необходимую помощь пострадавшей школьнице.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц», — сообщили в Следственном комитете РФ по Омской области.