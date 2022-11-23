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Ожоги первой степени. В Омске завели уголовное дело после падения девочки в кипяток

Сегодня, 04:45
Фото: прокуратура Омской области

СК завел уголовное дело после падения девочки в яму с кипятком

Накануне днем 12-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила серьезные ожоги.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Халатность» после падения 12-летней девочки в яму с кипятком. Инцидент произошел вчера днем возле дома № 25 на улице Карбышева.

По информации следователей, из-за прорыва трубы на указанном участке частично обрушился асфальт и образовалась яма, наполненная горячей водой. Ремонтом должны были заниматься сотрудники «Тепловой компании», но они не успели принять мер по устранению аварии.

Девочка получила ожоги первой степени, ее увезли в больницу и отправили в реанимацию. В омском минздраве сообщили, что девочка получает необходимое лечение. «Тепловая компания собирается оказать всю необходимую помощь пострадавшей школьнице.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц», — сообщили в Следственном комитете РФ по Омской области.
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Следственный комитет#Дети#Прорыв трубы#Ожог
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