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Омичи скоро начнут получать квитанции на воду с новыми цифрами

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Ценник на питьевую воду в домашних кранах омичей вырастет. Опубликованы новые тарифы.

РЭК Омской области опубликовала в базе принятых тарифных решений новый ценник на воду. С 1 декабря корректировки вступят в силу.

За питьевую воду население теперь будет платить 21 рубль и 65 копеек за кубометр. Тариф вырастет по сравнению с нынешним на 1 рубль и 78 копеек.

Тариф на водоотведение для населения утвержден в размере 25 рублей и 26 копеек за кубометр. Подорожает на 2 рубля и 8 копеек.

Новые тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года, поскольку сроки повышения тарифов для омичей перенесли. Следующее повышение «вернется» на летнее время, но будет это через полтора года. Нынешнее же повышение должно было начаться летом 2023 года, но в правительстве перенесли индексацию из-за нужд ресурсоснабжающих организаций. Это коснулось и горячей воды, и электроэнергии, и отопления, и ТКО, но о новых тарифах для этих услуг пока неизвестно.

Напомним, новые тарифы на газ для населения уже публиковались, мы писали об этом ранее:

Жители Омской области начнут получать квитанции за газ с новыми ценниками
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Водоканал#Вода#Питьевая вода#Холодная вода#Омск
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