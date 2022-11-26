Омичи скоро начнут получать квитанции на воду с новыми цифрами

Новые тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года, поскольку сроки повышения тарифов для омичей перенесли. Следующее повышение «вернется» на летнее время, но будет это через полтора года. Нынешнее же повышение должно было начаться летом 2023 года, но в правительстве перенесли индексацию из-за нужд ресурсоснабжающих организаций. Это коснулось и горячей воды, и электроэнергии, и отопления, и ТКО, но о новых тарифах для этих услуг пока неизвестно.