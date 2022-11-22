Новогодняя сказка. В Омске открывается Резиденция Деда Мороза

По сообщению пресс-службы БУ «Управление по охране животного мира», в ближайшее время в Омске откроется Резиденция Деда Мороза. Она начнет свою работу на территории дендрологического сад им. Г. И. Гензе с 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.