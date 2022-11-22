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Новогодняя сказка. В Омске открывается Резиденция Деда Мороза

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
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В омском дендросаде имени Гензе откроется Резиденция Деда Мороза

Она будет работать с 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

По сообщению пресс-службы БУ «Управление по охране животного мира», в ближайшее время в Омске откроется Резиденция Деда Мороза. Она начнет свою работу на территории дендрологического сад им. Г. И. Гензе с 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Маленьких омичей ждет спектакль-игра по мотивам русско-народной сказки «Морозко», а также веселые эстафеты, катание на настоящем северном олене и трехметровая горка. Помимо этого, на территории дендросада есть две детские площадки.

Что касается графика представлений: в будние дни будут проходить по четыре представления — с 14:30 до 19:00. С 4 по 8 января и по выходным дням — по пять спектаклей с 13:00 до 18:45.

Омичи также смогут отправить письмо Деду Морозу, ведь в дендросаду будет работать волшебный почтовый ящик.

Отметим, чтобы попасть на новогоднее представление, необходимо предварительно записаться.

#Юлия Бармина#Город#Новый год#Дендросад
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