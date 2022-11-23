Земля, элитная недвижимость и бизнес. Что делил экс-депутат Голушко со своей женой

Еще три земельных участка отошли бывшему народному избраннику в Омске. Находятся они в элитном коттеджном поселке. Один из них площадью в 461 кв. м расположен на улице 8-й Любинской и по кадастру на 2020 год оценивался почти в 3.7 млн рублей, второй примыкает к первому, его площадь 2635 кв. м, стоимость — около 2 млн рублей. И, наконец, третий надел площадью 1817 кв. м, по сути, граничит и с первым и со вторым. В кадастре его оценили в 1.3 млн рублей.