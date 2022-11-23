Земля, элитная недвижимость и бизнес. Что делил экс-депутат Голушко со своей женой

18 ноября текущего года Тверской районный суд города Москвы в окончательной форме принял решение о разделе имущества между бывшим депутатом Государственной думы от Омской области Адреем Голушко и его супругой Еленой Голушко. Город55 изучил документы и выяснил, что именно делили супруги.
Дружба дружбой, а табачок врозь
Как значится в материалах дела, Елена Голушко обратилась с иском в суд с намерением разделить совместно нажитое с Андреем Голушко имущество и просила передать в ее собственность жилое помещение площадью 186.4 кв. м, два нежилых помещения площадью 12.5 кв. м и 14.4 кв. м, а также доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция» и автомобиле Range Rover 2014 года выпуска.
На суд ни один из супругов Голушко не явился, однако представитель экс-депутата признал исковые требования в полном объеме. По сути, при разделе имущества между супругами не возражали и работники Генеральной прокуратуры, и Федеральной службы судебных приставов, которые участвовали в деле в качестве третьих лиц. Единственным их замечанием было то, что раздел имущества между супругами должен быть произведен в равных долях.
Жили — не тужили
Поделить нажитое чета Голушко решила, будучи в браке. В этом году бывший народный избранник и его супруга отметили полотняную свадьбу, то есть 35-летие со дня заключения брака.
Как установил суд, более чем за треть века Голушко приобрели 11 земельных участков в Омской и Московской областях общей площадью почти 2.5 гектара, жилое здание и жилой дом площадью в 215.4 кв. м и 568.8 кв. м, нежилые здания и помещения почти на 117 кв. м, квартиру около 187 кв. м в Москве, а также 50% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», 99% — в ООО «Бауинвеструс» и 85% уставного капитала в ООО «Сибагрохолдинг», плюс тот самый автомобиль Range Rover. Брачный договор супруги Голушко не заключали, вот и пришлось делить все это через суд.
К слову, на процессе судья не забыл упомянуть, что Андрей Голушко является солидарным ответчиком и, по версии следствия, задолжал государству более 2.2 млрд рублей. Собственно, по этой причине к делу в качестве третьих лиц и были привлечены представители Генпрокуратуры РФ, которая от имени Российской Федерации и судилась с народным избранником, и ФССП РФ, которой эти средства предстоит взыскивать.
Отступись и смирись
Вот только после исследования всех материалов дела суд пришел к выводу, что поделить поровну не получится. Камнем преткновения в данном случае стало то самое решение суда, по которому Голушко и соответчики задолжали государству 2.2 млрд. В рамках погашения этого долга, к примеру, одно из детищ экс-депутата, АО «Омскгоргаз», с 24 мая текущего года постепенно передается на баланс Российской Федерации.
«По мнению суда, иной способ раздела приведет либо к увеличению размера компенсации, подлежащей выплате одним из супругов в счет равенства долей, либо к возникновению предпосылок для выбытия имущества должника Голушко А. И. из его собственности, чем ограничит право кредитора, Российской Федерации, на обращение взыскания на это имущество в целях получения присужденных в ее пользу денежных средств, либо сделает невозможным в принципе обращение взыскания на имущество», — указывает суд в окончательном решении.
В итоге Елена Голушко согласилась на отступление от равенства долей в совместно нажитом имуществе и уменьшение своей доли.
«Мы делили апельсин»
Теперь стоит сказать о том, с чем же остался каждый из супругов Голушко. Начнем с Елены.
Итак, по решению суда госпоже Голушко досталась квартира площадью 186.4 кв. м в Москве, которая находится на 5-м этаже в доме 16, корпус 1 по улице Большая Дмитровка. Собственно, вот эта многоэтажка, которая находится буквально в 300 метрах от Большого театра.
Как следует из открытых данных на 26 декабря 2021 года, кадастровая стоимость этой квартиры была определена в 105.5 млн рублей. Изучив сайты с объявлениями о продаже недвижимости в Москве, Город55 нашел трехкомнатную квартиру в этом же доме, но меньшей площади — 157.8 кв. м. В апреле текущего года она продавалась почти за 279.5 млн рублей.
Елене Голушко отошли еще два нежилых помещения в этом же доме площадью 12.5 кв. м с кадастровой стоимостью около 3.2 млн рублей и 14.4 кв. м стоимостью в 3.6 млн рублей. Учитывая, что оба эти объекта находятся на нулевом этаже, можно предположить, что это либо подземные гаражи, либо места в паркинге.
Помимо этого супруге экс-депутата досталась доля в размере 50% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция». Учитывая, что он составляет 1 млн рублей, получается, что Елене Голушко отошел актив в 500 тысяч рублей.
Отсудила истец и автомобиль Range Rover 2014 года выпуска. Цена на подобные модели на рынке начинается от 3.7 млн рублей и может достигать 6 млн рублей в зависимости от комплектации и пробега.
Чья земля, того и хлеб
Что касается бывшего депутата Андрея Голушко, то, согласно решению суда, ему досталось большое количество земельных участков, коттеджи, дома и прибыльный бизнес.
Так, ему отошло сразу восемь земельных участков в дачном некоммерческом товариществе «Озерна», которое находится на берегу Озернинского водохранилища в Рузском городском округе Московской области примерно в 100 километрах от Москвы.
Общая площадь этих земель почти 2 гектара, а кадастровая стоимость, которая была определена в 2018 году, — 6.2 млн рублей. В среднем по рынку за 10 соток земли в этом самом садоводстве сейчас просят около 1 млн рублей, таким образом, земля Голушко может оцениваться на данный момент в 20 млн рублей.
Еще три земельных участка отошли бывшему народному избраннику в Омске. Находятся они в элитном коттеджном поселке. Один из них площадью в 461 кв. м расположен на улице 8-й Любинской и по кадастру на 2020 год оценивался почти в 3.7 млн рублей, второй примыкает к первому, его площадь 2635 кв. м, стоимость — около 2 млн рублей. И, наконец, третий надел площадью 1817 кв. м, по сути, граничит и с первым и со вторым. В кадастре его оценили в 1.3 млн рублей.
В отличие от владений в Московской области, омские участки — это не просто клочки земли, а вполне себе обжитые имения. Так, на участке, который мы обозначили как номер 2, находится жилой дом общей площадью в 215.4 кв. м кадастровой стоимостью в 2.5 млн рублей. Там же, согласно решению суда, Андрею Голушко отошло и нежилое здание площадью в 90 кв. м.
Еще один жилой дом площадью 568.8 кв. м расположился на участке под номером 3. По кадастру он оценен почти в 7.8 млн рублей.
Также господину Голушко отошли 99% в уставном капитале ООО «Бауинвеструс», который составляет всего 10 тысяч рублей и 85% — в ООО «Сибагрохолдинг», он оценивается уже почти в 200 млн рублей. Вот только еще в 2019 году последнее из предприятий было признано банкротом. Тем не менее по состоянию на конец 2021 года чистые активы компании составляли свыше 414 млн рублей.
Мимо кассы
Имущество супруги Голушко поделили, вот только вряд ли все. Дело в том, что на этапе разбирательства в суде иска от Генпрокуратуры РФ была обнародована информация от Росфинмониторинга, что у экс-депутата и его семейства имеется незадекларированное имущество, в том числе и за рубежом. Например, две квартиры и вилла на Лазурном берегу во Франции, бизнес-джет Hawker 850XP, вертолет R66 и охотничье хозяйство у озера Дубровного в Сладковском районе Тюменской области. Возможно, все это поделят позже, полюбовно и без суда.