«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников

Если судить по данным, предоставленным Avito, все выглядит вполне безоблачно. Например, спрос на проведение новогодних корпоративов, по подсчетам аналитиков сервиса, вырос на 195% по сравнению с прошлым годом. Спрос на аренду помещений для праздника увеличился на 132% в целом по стране, на трансферы для сотрудников — на 57% по стране и на 20% в Омске, на услуги фотографа — на 165%. А спрос на услуги ведущего корпоративов и вовсе бьет все рекорды. В этом году он вырос на 384% по сравнению с 2021-м в России в целом и на 105% в Омске.