«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников

В преддверии Нового года Город55 решил выяснить, как обстоят дела с подготовкой к нему в Омске.
Если судить по данным, предоставленным Avito, все выглядит вполне безоблачно. Например, спрос на проведение новогодних корпоративов, по подсчетам аналитиков сервиса, вырос на 195% по сравнению с прошлым годом. Спрос на аренду помещений для праздника увеличился на 132% в целом по стране, на трансферы для сотрудников — на 57% по стране и на 20% в Омске, на услуги фотографа — на 165%. А спрос на услуги ведущего корпоративов и вовсе бьет все рекорды. В этом году он вырос на 384% по сравнению с 2021-м в России в целом и на 105% в Омске.
Город55 поговорил с представителями двух крупнейших компаний, которые занимаются организацией праздничных мероприятий в Омске. И картина их глазами представляется совершенно иной.
«Учитывая, что с 2017 по 2019 год был очень сильный рост отрасли, мы приотстали не в чистой прибыли, а в оборотах. 2022 год, к сожалению, откинул нас на уровень четырех-пятилетней давности, — рассказал Городу55 директор агентства „Коперник“ Антон Дымченко. — После пандемии, в 2021 году, мы достаточно хорошо восстановились. А в 2022-м, после известных событий 24 февраля, произошел спад. Это не секрет. Снова начали восстанавливаться ближе к августу. И после сентябрьской частичной мобилизации у нас отменились очень многие корпоративы — как в Москве, так и в Омске. Очень надеемся, что кто-то проснется к началу декабря. Но, мне кажется, произойдет это вряд ли. В целом наша отрасль реагирует чуть ли не первой на все события, которые происходят в мире. И от этого наш бизнес очень сильно страдает».
По словам нашего собеседника, все коллеги, которые работают в сфере организации мероприятий, скажут то же. Часть событий все же остается. Но это не развлекательные мероприятия, это что-то наподобие образовательных встреч.
Бюджеты, которые были запланированы на проведение новогодних корпоративов, одни компании просто замораживают, другие помогают мобилизованным, третьи на эти деньги просто покупают подарки своим сотрудникам.
Однако в том, что касается музыкантов и групп, особого снижения стоимости не наблюдается:
«Все зависит от конкретного артиста, — продолжает Антон Дымченко. — Я бы не сказал, что кто-то демпингует. Понятно, что тех, кто высказывался против СВО, не заказывают, опасаются. Но в целом здесь ситуация как была, так и есть. Артисты свою планку не снижают, что в данной ситуации, наверное, правильно. Кто может себе позволить их выступление, тот и заказывает. Кто нет — нет.
Недавно слушал интервью представителя ивент-индустрии. Он сказал, что звезды из топа — это 5—6 млн рублей за концерт — они стоимость концертов не меняют. Возможно, немного снижают артисты среднего уровня с гонорарами 1—2 миллиона. Делают скидку 20—30%, чтобы взять заказ».
Директор агентства «Гринвич» Артем Касаткин рассказал, что основная надежда отрасли была на окончание пандемии. Во время ковида они придумали новый способ проводить мероприятия — онлайн-корпоративы. Например, организовали концерт «Ляписа Трубецкого» на пять городов, в том числе Омск и Москву. При этом сама группа выступала из Минска. Сейчас такие форматы не востребованы — люди соскучились по живому общению. При этом на допандемийный уровень ивент-агентствам выйти так и не удалось:
«По нашей сфере это сильно ударило. Мы только ковид пережили, теперь вот это пришло. Летом народ по-хорошему отрывался. Многие соскучились, кому было запрещено устраивать мероприятия. Я и по коллегам знаю — и по ведущим, и по музыке — у них постоянно были заказы. В тот момент все немного привыкли к происходящему, никаких особо плохих новостей не шло. А вот что будет зимой, непонятно. Спрос подприсел. Для всех агентств, которые занимаются массовыми мероприятиями, это все очень сложное время с точки зрения бизнеса, наших сотрудников. Но внутренне морально мы понимаем, какая сейчас ситуация, и переформатируемся».
Например, сейчас большая часть крупных компаний и госкорпораций отказались от пышных корпоративов — а-ля Лас-Вегас, с неоправданными тратами, группами и танцами. Сейчас это просто неуместно:
«По среднему и малому бизнесу ударили экономические факторы, и они просто не могут себе позволить, — говорит Артем Касаткин. — На крупных клиентов, у которых с бюджетом все хорошо, давят другие факторы, общеполитические. Они прекрасно понимают: если банк устроит что-то очень крутое, то это быстро попадет в соцсети и люди будут задавать вопросы. Или, условно говоря, какая-нибудь крупная компания, где часть сотрудников мобилизовали. А в этот момент все остальные будут радостно плясать? Я их понимаю.
Сначала вроде бы стояла задача — давайте все как обычно. Тем более что ковидные ограничения сняли. А потом: «Слушайте, это пир во время чумы». Некоторые вообще отказываются от корпоративов. Другие переходят на более простые форматы. Руководители говорят: «Все мы понимаем, что обстановка сложная. Нет, сотрудников надо все равно собрать, поддержать. Поэтому оставить их без новогоднего корпоратива тоже не вариант».
Многие компании сейчас переформатируют новогодние мероприятия, например в квизы, когда можно просто собраться и пообщаться без бурного веселья. Они подходят для небольших и средних коллективов до 200 человек. Также набирают популярность благотворительные корпоративы.
«Компания закупает конфеты и мандарины. И ту же самую интеллектуальную игру можно совместить с расфасовкой подарков для беженцев или для воспитанников детских домов, — объясняет Артем Касаткин. — Я обычно клиентам не навязываю фонды или тех, кому надо что-то подарить, не навязываю. Они выбирают сами. Сейчас еще появился запрос на варианты спортивного праздника. Компании отказываются от стереотипов, что корпоратив — это обязательно вечерние платья и танцы. И, например, арендуют лед, чтобы там покататься и устроить что-то движняковое».
По словам нашего собеседника, раньше у них были в том числе крупные федеральные клиенты. Сейчас заказов от них стало значительно меньше:
«По ним мы вообще просели. Ту же „Мегу“ мы постоянно обслуживали на тендере, у них всегда куча мероприятий. Сейчас этого нет. У других торговых центров — так же. Кто-то что-то пытается создавать. Но опять же речь о целесообразности. Хотя пытаемся найти варианты, договориться с другими на кросс-промо, чтобы народу какое-то настроение подарить».
Также сейчас могут возникнуть определенные сложности для ивент-агентств в случае, если придется организовывать концерт в рамках корпоратива.
«У меня еще в этом сезоне не было, чтобы надо было креативно вписать какую-то звезду, — продолжает Артем Касаткин. — Но не было не потому, что там какие-то политические сложности, а просто такой задачи не ставилось. А так из тех же новостей помню. Вот захотел Шкуренко пригласить Урганта — это не мы занимались — ну и привез. Никто ему не запретил это сделать.
Наверное, есть какие-то артисты, которые вообще не выступают, но я с этим не сталкивался. Чтобы был отказ или еще что-то такое. Но, понятное дело, если мне поступит задача вписать в сценарий артиста, тогда мы будем проверять на соответствие всем базам, рискам. Потому что ситуация сейчас такая».
Кстати, новогодние мероприятия, организуемые мэрией Омска, должны быть существенно сокращены, считают наши эксперты. Запуск салютов и массовые народные гуляния в непростом информационном поле будет выглядеть довольно странно.
Такой же позиции, как выяснилось после опроса, придерживаются и жители столицы. Они выступили за отказ от большей части праздничных мероприятий, предложив оставить только новогоднее украшение города.
Примерно так же, видимо, отметят наступление 2023 года и в Омске. Кстати, мэр города Сергей Шелест уже ранее сообщал Городу55, что в администрации решили вообще отменить праздничный корпоратив.