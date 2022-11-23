Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мы почему-то проспали игру»

В среду, 23 ноября, на домашнем льду G-Drive Арены омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и прервал беспроигрышную серию. После матча капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов рассказал о причинах этого поражения.
«Мы сегодня очень плохо играли, особенно первые два периода. «Спартак», ну что сказать, у них новый тренер, они бегут, борются и доказывают, что готовы играть и биться, за счет этого, наверное, сегодня и выиграли. Они просто больше хотели, лучше горели, а мы почему-то все проспали и результат на табло», – заявил Городу55 Шарипзянов.
По словам защитника, главная причина проигрыша – это отсутствие помощи друг другу.
«После первых двух периодов, ошибок и пропущенных голов, руки ни у кого из команды не опустились. Дело в другом - мы просто не помогали друг другу при выходе из зоны, в итоге нас накрывали. Защитники наши не выводили шайбу на подачу, а нападающие не дорабатывали. Так что это проигрыш всей команды: где-то мы не доработали, не дожали», – пояснил капитан.
Три дня отдыха, который «Авангард» получил после победного матча с «АК Барсом», по заверению Шарипзянова, никак не повлиял на сегодняшний результат.
«Поймите, в этом сезоне не так уж и много моментов, когда мы можем отдохнуть 2 - 3 дня, так что это тут не при чем. Наоборот, даже хорошо, что ребята отдыхают, залечивают свои микротравмы. Однако при этом мы всегда должны быть в тонусе. Все это было, но хоккеисты «Спартака» хорошо садились на нас, а мы плохо выходили из-под давления, да еще и не помогали друг другу, не отдавали хорошие передачи так, как мы делали это ранее», – посетовал Дамир Шарипзянов.
Напомним, единственный гол в составе «Авангарда» за секунду с небольшим до финальной сирены забросил нападающий Рид Буше.
Вперед у «ястребов» выездная серия, где они встретятся с «Северсталью», «Локомотивом» и ЦСКА.