Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мы почему-то проспали игру»

В среду, 23 ноября, на домашнем льду G-Drive Арены омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:3 и прервал беспроигрышную серию. После матча капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов рассказал о причинах этого поражения.