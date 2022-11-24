Омские проститутки рассказали о росте спроса на свои услуги среди мобилизованных

В социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Омске якобы не хватает проституток. По предположениям клиентов «ночных бабочек», это может быть связано с большим количеством мобилизованных мужчин.
Одна из представительниц секс-индустрии рассказала, что в последнее время действительно вырос спрос среди мобилизованных.
«Вначале наоборот был спад. Многие наши постоянные клиенты свалили за границу. А вот с месяц назад ситуация стала меняться. Как я поняла, стали поступать им какие-то выплаты. В последнее время почти без выходных работаем», — рассказала представительница древнейшей профессии порталу om1.ru.
Помимо омских мобилизованных, сексуальные услуги востребованы среди приезжих из других регионов Сибири, пишет издание. Работницы секс-индустрии же считают, что таким образом они «отдают долг Родине».