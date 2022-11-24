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Омские проститутки рассказали о росте спроса на свои услуги среди мобилизованных

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI
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По словам девушек, таким образом они «отдают долг Родине».

В социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Омске якобы не хватает проституток. По предположениям клиентов «ночных бабочек», это может быть связано с большим количеством мобилизованных мужчин.

Одна из представительниц секс-индустрии рассказала, что в последнее время действительно вырос спрос среди мобилизованных.

«Вначале наоборот был спад. Многие наши постоянные клиенты свалили за границу. А вот с месяц назад ситуация стала меняться. Как я поняла, стали поступать им какие-то выплаты. В последнее время почти без выходных работаем», — рассказала представительница древнейшей профессии порталу om1.ru.

Помимо омских мобилизованных, сексуальные услуги востребованы среди приезжих из других регионов Сибири, пишет издание. Работницы секс-индустрии же считают, что таким образом они «отдают долг Родине».

#Юлия Бармина#Общество#Город#Омск#Проститутка#Проститутки#Мобилизованные#Новости
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