Стало известно о состоянии омской школьницы, которая упала в яму с кипятком

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии 12-летней девочки, которая пострадала после падения в яму с кипятком. Школьницу госпитализировали после того, как она провалилась в горячую воду возле дома № 25 на улице Карбышева. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавшая омичка находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение.