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Стало известно о состоянии омской школьницы, которая упала в яму с кипятком

Сегодня, 04:30
Фото: 1MI

В омском минздраве рассказали о состоянии школьницы после падения в кипяток

В региональном минздраве сообщили, что девочка получает всю необходимую медпомощь.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии 12-летней девочки, которая пострадала после падения в яму с кипятком. Школьницу госпитализировали после того, как она провалилась в горячую воду возле дома № 25 на улице Карбышева. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавшая омичка находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

«Сегодня состоится консилиум с привлечением главного внештатного детского реаниматолога министерства здравоохранения и — при необходимости — с использованием телемедицинских технологий», — рассказали в минздраве Омской области.

Напомним, что вчера на улице Карбышева прорвало трубу с кипятком. Из-за коммунальной аварии местные жители остались без горячей воды и отопления.

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#Вероника Жукова#Новости#Общество#Омск#Прорыв трубы#Минздрав#Дети
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