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Омичу пригрозили штрафом в 2.5 тыс рублей за нацистский рисунок на двери ветерана

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителя Омской области осудят за нацистский рисунок на двери ветерана

Омский районный суд разберется, что имел в виду омич, когда рисовал на двери 81-летней соседки нацистский символ.

Ранее мы сообщали, что житель Омского района нарисовал на двери 81-летней соседки нацистский символ. Об этом Городу55 рассказала дочь ветерана труда. По словам женщины, нападки соседа длились несколько лет и вылились в рисование нацистских символов прямо под камерами видеонаблюдения. Город55 пытался связаться с самим «художником», но он оказался недоступен для комментария.

«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
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Город55 обратился за комментариями в пресс-службу УМВД России по Омской области. В ведомстве сообщили, что 5 ноября в ОМВД по Омскому району действительно поступало такое обращение. По нему начали проверку, и во время нее подтвердилось, что изображение на дверь действительно нанес 30-летний сосед пенсионерки.

Участковый составил административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ «Публичная демонстрация нацистской символики». Материалы дела передали на рассмотрение в Омский районный суд. По этой статье мужчине грозит до 2,5 тыс. рублей штрафа.

#Дарья Зыкова#Суд#Полиция#Новости#Омская область#Нацистская символика#День народного единства#Соседи
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