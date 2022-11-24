Омичу пригрозили штрафом в 2.5 тыс рублей за нацистский рисунок на двери ветерана

Город55 обратился за комментариями в пресс-службу УМВД России по Омской области. В ведомстве сообщили, что 5 ноября в ОМВД по Омскому району действительно поступало такое обращение. По нему начали проверку, и во время нее подтвердилось, что изображение на дверь действительно нанес 30-летний сосед пенсионерки.