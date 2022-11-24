Омичу пригрозили штрафом в 2.5 тыс рублей за нацистский рисунок на двери ветерана

Ранее мы сообщали, что житель Омского района нарисовал на двери 81-летней соседки нацистский символ. Об этом Городу55 рассказала дочь ветерана труда. По словам женщины, нападки соседа длились несколько лет и вылились в рисование нацистских символов прямо под камерами видеонаблюдения. Город55 пытался связаться с самим «художником», но он оказался недоступен для комментария.
Город55 обратился за комментариями в пресс-службу УМВД России по Омской области. В ведомстве сообщили, что 5 ноября в ОМВД по Омскому району действительно поступало такое обращение. По нему начали проверку, и во время нее подтвердилось, что изображение на дверь действительно нанес 30-летний сосед пенсионерки.
Участковый составил административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ «Публичная демонстрация нацистской символики». Материалы дела передали на рассмотрение в Омский районный суд. По этой статье мужчине грозит до 2,5 тыс. рублей штрафа.