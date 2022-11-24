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Омичей приглашают на массовые катания. Выяснилось, какой каток откроется первым

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
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Омичи наконец-то дождались возможности выйти на лед

Сезон массовых катаний в Омске откроется уже завтра на стадионе «Юность». Ценник пообещали гуманный.

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, 25 ноября состоится открытие катка на территории «СК «Юность им. С. С. Бовкуна». Омичи смогут провести вечер на массовых катаниях под открытым небом. Для новичков проведут занятия в группе по обучению катанию на коньках. Группы будут как для детей, так и для взрослых.

«Заливка катка для массовых катаний на ледовом поле стадиона „Юность“ началась неделю назад. Ежедневный контроль качества заливки позволит нам уже завтра открыть каток для всех желающих», — прокомментировал директор «Юности» Дмитрий Коноваленко.

Цены выхода на лед и проката коньков пообещали оставить доступными. Территорию стадиона украсят по-новогоднему, также пообещали интересную фотозону.

«На данный момент активно прорабатывается вопрос с коммерческими спонсорами об установке скамеек с подогревом и подсветкой», — дополнительно сообщил Дмитрий Коноваленко.

По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00, а по выходным с 14:00 до 22:00, кроме понедельника. По понедельникам каток «отдыхает». Стоимость выхода на лед — 120 рублей, прокат коньков — 160 рублей для взрослых и 80 рублей для малышей до 7 лет. Имеются семейные тарифы.

Это, конечно, не самый большой каток, который будет в Омске в этом году, но «Юность» открылась первой.

В Омске готовят к открытию самый большой каток в городе
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#Дарья Зыкова#Омск#Спорт#Город#Новости#Каток#Фигурное катание#Массовые мероприятия
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