Омичей приглашают на массовые катания. Выяснилось, какой каток откроется первым

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, 25 ноября состоится открытие катка на территории «СК «Юность им. С. С. Бовкуна». Омичи смогут провести вечер на массовых катаниях под открытым небом. Для новичков проведут занятия в группе по обучению катанию на коньках. Группы будут как для детей, так и для взрослых.