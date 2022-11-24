Появились подробности о состоянии 10-летней девочки, упавшей в кипяток в Омске

Также в ведомстве отметили, что врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, во время которой был согласован план дальнейшего лечения и ведения пациентки. Ведомство уже заказало дополнительные препараты и запланировало регулярные перевязки.