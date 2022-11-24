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Появились подробности о состоянии 10-летней девочки, упавшей в кипяток в Омске

Сегодня, 05:24
Фото: Город55

Упавшая в кипяток школьница из Омска вышла из состояния шока

Девочка остается под наблюдением медиков, ее состояние стабилизировалось.

В пресс-службе минздрава Омской области поделились новыми подробностями о состоянии девочки, которая в минувший вторник провалилась в яму с кипятком на улице Карбышева. Сейчас девочка остается под наблюдением медиков.

«Состояние пострадавшей в данный момент оценивается как стабильное. Ожогов первой степени нет. Она вышла из состояния шока, остается под наблюдением медиков, получает необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, во время которой был согласован план дальнейшего лечения и ведения пациентки. Ведомство уже заказало дополнительные препараты и  запланировало регулярные перевязки.

Напомним, ЧП с участием 10-летней девочки случилось вечером во вторник, 22 ноября. Школьница по пути домой провалилась в яму, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Началась проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», ситуацию взял под контроль Александр Бастрыкин. В кабинетах «Тепловой компании» прошли обыски.

Город55 выяснил, что это не первая крупная коммунальная авария на улице Карбышева. Местные жители жалуются, что в прошлый раз в яму с кипятком едва не провалилась машина.

Из ямы с кипятком в Омске, куда провалилась девочка, до сих пор откачивают воду
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Кипяток#Авария#Пострадавшая девочка
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