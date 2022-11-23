Нападающий «Авангарда» стал капитаном команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ

Напомним, что Матч звезд — это ежегодное мероприятие, которое проводит КХЛ. В нем принимают участие самые сильные хоккеисты лиги. Мероприятие состоит из двух частей — матча и мастер шоу, во время которого спортсмены участвуют в конкурсах хоккейного мастерства на льду.