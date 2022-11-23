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Нападающий «Авангарда» стал капитаном команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ

Сегодня, 03:01
Фото: пресс-служба ХК Авагард
Сергей Толчинский стал капитаном команды, которая примет участие в Матче звезд КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский стал капитаном команды дивизиона Чернышева на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба. Мероприятие пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.

«У нас отличная, сбалансированная команда, уверен, что мы наведем шороху на Матче звезд», — заявил Сергей Толчинский.

Напомним, что Матч звезд — это ежегодное мероприятие, которое проводит КХЛ. В нем принимают участие самые сильные хоккеисты лиги. Мероприятие состоит из двух частей — матча и мастер шоу, во время которого спортсмены участвуют в конкурсах хоккейного мастерства на льду.

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Авангард
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