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Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация

Сегодня, 05:44
Фото: минкульт Омской области

В Омске 1 декабря откроется «Зимний Любинский»

Новогодние инсталляции появятся на улице Музейной.

В Омске 1 декабря на улице Музейной откроется новогодняя локация «Зимний Любинский». Омичи смогут полюбоваться комплексом инсталляций до 15 января 2023 года.

Основной темой «Зимнего Любинского» станет советская эстетика. К открытию на улице Музейной появится праздничная иллюминация, елка и входная группа. Локации и фотозоны будут запускать поэтапно.

К 18 декабря там появится волшебный лес из десятков елочек и ледовый городок. Также омичи смогут увидеть горку для детей, ледяной лабиринт, 24 локации от партнеров и пять фотозон. Попасть на «Зимний Любинский» можно будет в любое время.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Культура#Общество#Омск#Новый год#Любинский проспект
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