Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация

В Омске 1 декабря на улице Музейной откроется новогодняя локация «Зимний Любинский». Омичи смогут полюбоваться комплексом инсталляций до 15 января 2023 года.
Основной темой «Зимнего Любинского» станет советская эстетика. К открытию на улице Музейной появится праздничная иллюминация, елка и входная группа. Локации и фотозоны будут запускать поэтапно.
К 18 декабря там появится волшебный лес из десятков елочек и ледовый городок. Также омичи смогут увидеть горку для детей, ледяной лабиринт, 24 локации от партнеров и пять фотозон. Попасть на «Зимний Любинский» можно будет в любое время.