Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация

К 18 декабря там появится волшебный лес из десятков елочек и ледовый городок. Также омичи смогут увидеть горку для детей, ледяной лабиринт, 24 локации от партнеров и пять фотозон. Попасть на «Зимний Любинский» можно будет в любое время.