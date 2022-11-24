Новый год не за горами. Однако встречать 2023-й большинство компаний будут очень скромно. Некоторые переформатировали традиционные корпоративы, отказавшись от безудержного веселья и неоправданных трат. Многие и вовсе решили не проводить праздник в свете непростой ситуации.
«Учитывая, что с 2017 по 2019 год был очень сильный рост отрасли, мы приотстали не в чистой прибыли, а в оборотах. 2022 год, к сожалению, откинул нас на уровень четырех-пятилетней давности, — рассказал Городу55 директор агентства „Коперник“ Антон Дымченко. — После пандемии, в 2021 году, мы достаточно хорошо восстановились. А в 2022-м, после известных событий 24 февраля, произошел спад. Это не секрет. Снова начали восстанавливаться ближе к августу. И после сентябрьской частичной мобилизации у нас отменились очень многие корпоративы — как в Москве, так и в Омске. Очень надеемся, что кто-то проснется к началу декабря. Но, мне кажется, произойдет это вряд ли».
Подробнее о том, как будут проходит новогодние корпоративы в Омске, можно прочитать в нашем материале.