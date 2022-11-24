Новый год не за горами. Однако встречать 2023-й большинство компаний будут очень скромно. Некоторые переформатировали традиционные корпоративы, отказавшись от безудержного веселья и неоправданных трат. Многие и вовсе решили не проводить праздник в свете непростой ситуации.