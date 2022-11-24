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«2022 год откинул нас на 5 лет»: Организаторы рассказали о корпоративах в Омске

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI

Организаторы рассказали о корпоративах в Омске

Директор агентства «Коперник» объяснил Городу55, как сейчас обстоят дела в отрасли.

Новый год не за горами. Однако встречать 2023-й большинство компаний будут очень скромно. Некоторые переформатировали традиционные корпоративы, отказавшись от безудержного веселья и неоправданных трат. Многие и вовсе решили не проводить праздник в свете непростой ситуации.

«Учитывая, что с 2017 по 2019 год был очень сильный рост отрасли, мы приотстали не в чистой прибыли, а в оборотах. 2022 год, к сожалению, откинул нас на уровень четырех-пятилетней давности, — рассказал Городу55 директор агентства „Коперник“ Антон Дымченко. — После пандемии, в 2021 году, мы достаточно хорошо восстановились. А в 2022-м, после известных событий 24 февраля, произошел спад. Это не секрет. Снова начали восстанавливаться ближе к августу. И после сентябрьской частичной мобилизации у нас отменились очень многие корпоративы — как в Москве, так и в Омске. Очень надеемся, что кто-то проснется к началу декабря. Но, мне кажется, произойдет это вряд ли».

Подробнее о том, как будут проходит новогодние корпоративы в Омске, можно прочитать в нашем материале.

«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников
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#Общество#Омск#Новый год#Анна Микула
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«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников
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