Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023

27 февраля город Калачинск Омской области содрогнулся от выстрела. Как оказалось, в тот день два сотрудника ППС из местного ОМВД были на дежурстве и в какой-то момент у одного из них произошел «непроизвольный выстрел из табельного оружия в своего коллегу». Во всяком случае, так звучала официальная формулировка.