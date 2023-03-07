Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Первые два месяца 2023 года в Омской области были богаты на резонансные и шокирующие происшествия и преступления, не обошлось и без громких задержаний и приговоров судов, которые ошеломили жителей не только региона, но и страны в целом. Город55 рассказывает о самых значимых из них.
На новогодних каникулах помимо пугающего количества смертельных ДТП жителей Омской области и не только взбудоражило известие о пожаре в лагере для мобилизованных, что базируется на территории Омского автобронетанкового инженерного института в поселке Черемушки. Первые сообщения об инциденте появились в Сети еще 4 января, а на следующий день омский губернатор Александр Бурков озвучил некоторые подробности случившегося.
«Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей в этот момент, жертв нет. Полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали», — заверил глава региона.
По его словам, возгорание произошло из-за искры от печи, которой отапливалась одна из палаток.
В первый рабочий день нового года, 9 января, Омск прославился на всю страну стараниями местной трэш-стримерши Анастасии К., которая ведет в социальной сети «ВКонтакте» канал «Стримы с Кипишной».
Началась эта история с того, что в Сети засветилось видео, на котором Кипишная ведет очередную бойкую трансляцию со своего смартфона и всячески игнорирует маленького ребенка, а затем и вовсе уносит его в другую комнату.
После того, как этот случай пошел в массы, Кипишной заинтересовались в СКР по Омской области и по настоянию главы ведомства Александра Бастрыкина возбудили на Анастасию К. уголовное дело.
Между тем, как разузнал Город55, на своих стримах Кипишная зарабатывает до 40 тысяч рублей в день, а в месяц, по слухам, и вовсе может набежать более 300 тысяч рублей. Донаты эта мамаша «клянчит» на «компотик», украшения, алкоголь и новые гаджеты.
Тем временем малыш из видео родился с тяжелым врожденным заболеванием и через два дня после шумихи лег в больницу на плановую операцию, однако организовать сбор средств на лечение или реабилитацию своего ребенка Анастасия К. как-то не удосужилась.
Отметим, что ранее семья Кипишной стояла на учете как неблагополучная, но потом чудесным образом якобы «исправилась» и выпала из списков. Однако уже 19 января после шумихи и уголовного дела вновь благополучно туда вернулась.
В ночь на 15 января страшные известия пришли из села Белоусовка Павлоградского района. Там при пожаре в частном доме погибли 40-летняя женщина и три ее дочери — 2, 7 и 9 лет.
Жуткая трагедия не погубила только 10-летнего мальчика из этой семьи, поскольку в ту ночь он ночевал у бабушки, и отца семейства, уехавшего накануне на вахту в Якутии.
Сразу после случившегося в омском СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти двум и более лицам», которое под личный контроль взял Бастрыкин.
По предварительным данным, мать и ее маленькие дочки погибли от отравления продуктами горения, а сам пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки.
Очередной шоковый контент, да еще какой, пришел из Тюкалинского района Омской области. Все началось с того, что 21 января в местную ЦРБ привезли 51-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Несмотря на все усилия врачей, в тот же день он скончался в реанимационном отделении. Тогда же выяснилось, что раны, ставшие для пациента смертельными, ему нанес… верблюд.
Как выяснил Город55, сельчанин трудился сторожем на базе отдыха «Березка», что находится в 3 километрах от деревни Приозерка и принадлежит АО «Завод сборного железобетона № 6» омского застройщика Юрия Гуринова. Собственно, там и произошел смертельный инцидент с горбатым животным.
Позже появилось видео самого нападения, на котором отчетливо видно, что же спровоцировало животное на агрессию. На кадрах запечатлено, что сторож подходит к животному и несколько раз бьет его по морде. После этого верблюд пошел в нападение и наказал обидчика.
К вечеру 23 января эта история получила продолжение: выяснилось, что хозяин базы решил избавиться от верблюда-убийцы. Для этого он нанял охотников, которые застрелили животное.
Девяносто заседаний понадобилось судье Кировского районного суда города Омска Максиму Серебренникову, чтобы определиться с наказанием для бывшего начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова. На скамье подсудимых некогда высокопоставленный полицейский оказался по обвинению в особо крупном взяточничестве за крышевание салонов с интимным массажем Orange предпринимателя Александра Игнатьева и торговца нелегальными сигаретами и алкоголем Сергея Зубкова.
По подсчетам силовиков, через посредников, одним из которых был начальник отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев, Быков насобирал более 7 млн рублей. Лебедев заключил сделку со следствием, выслушал свой приговор намного раньше и получил 2 года и 9 месяцев в колонии общего режима. К слову, Лебедева между собой участники этой схемы называли Гусь, еще один «носитель» денег, Сергей Павлов, удостоился прозвища Волосатый.
Сам Евгений Быков вину в инкриминируемых деяниях ни на следствии, ни на суде так и не признал и искренне возмущался, что, дескать, он на скамье подсудимых, а всякие Игнатьевы и Зубковы на свободе, где продолжают свой темный бизнес. Защита экс-полицейского и вовсе назвала все доказательства по делу откровенной туфтой.
Вот только суд решил совсем иначе: признал Быкова виновным и приговорил к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в 20.7 млн рублей, лишил его звания полковника и постановил конфисковать в доход государства квартиру, которая оформлена на дочь осужденного, деньги, два автомобиля и другое имущество.
Этот вердикт в апелляционной инстанции уже обжаловали адвокаты Быкова, сам осужденный и прокуратура Омской области.
Шокирующую находку 3 февраля текущего года обнаружили в студии красоты «72 Сияния» в здании по улице Гагарина, 8/2. Там около 7 часов вечера нашли тело 42-летней владелицы.
По информации источника Города55, никаких следов криминала или насилия на теле не обнаружили, а смерть женщины стала следствием суицида.
Причины такого поступка выясняли силовики.
Три человека в больнице с ожогами до 70% тела — таков итог работ по установке натяжного потолка в одном из частных домов в рабочем поселке Марьяновка. Все произошло 7 февраля во второй половине дня: 36-летний мастер монтировал потолок, для чего использовал тепловую пушку и переносной газовый баллон. В какой-то момент произошла разгерметизация последнего, взрыв и воспламенение газовоздушной смеси.
В итоге в больницу попали мастер, а также 45-летняя хозяйка дома и ее 18-летний сын. Самое тяжелое состояние у рабочего — у него диагностированы ожоги до 70% тела, мужчина все еще находится в реанимации.
Менее всего пострадал молодой человек, через несколько дней его перевели в общую палату, где он смог рассказать о случившемся.
Молодая любовница, раздел совместно нажитого с супругой и определение места жительства маленькой дочери с матерью — все эти проблемы в одночасье свалились на голову 41-летнему омскому бизнесмену с египетскими корнями Мохамеду А. Э. Решать их омич с двойным гражданством стал радикально — придумал заказать убийство жены и разом избавиться от всех проблем.
Сказано — сделано. Мохамед обратился к приятелю: мол, найди-ка мне киллера, заплачу. Вот только когда товарищ понял, что египтянин не шутит, он побежал в полицию и все рассказал. Потому вся дальнейшая драма разворачивалась уже под пристальным контролем силовиков.
Роль наемного убийцы на себя примерил один из оперативников, который встретился с Мохамедом и получил аванс в 1000 евро. Через некоторое время липовый киллер пришел вновь, принес фотографии супруги с перерезанным горлом — дескать, все выполнил, плати оставшуюся сумму. Египтянин раскошелился еще на 3000 Евро, после чего и был задержан.
На первых же допросах и на суде во время избрания меры пресечения Мохамед все отрицал, назвал случившееся чьим-то розыгрышем и попросил отпустить его домой. Не отпустили. Суд внял просьбе следствия и прокуратуры и отправил египтянина в СИЗО на 2 месяца. Что касается супруги, то с ней все в порядке, а фотографии были постановочными.
Рано утром 9 февраля автолюбители, проезжавшие по мосту имени 60 лет ВЛКСМ недалеко от «G-Drive Арены», были шокированы инцидентом с падением молодой женщины на лед Иртыша. От полученных травм омичка умерла мгновенно.
Буквально через час силовики установили личность погибшей: ей оказалась 34-летняя женщина, которая буквально за неделю до трагедии родила ребенка. Из роддома омичку выписали 7 февраля, а в день своей гибели рано утром она ушла из дома и пропала. Родственники стали беспокоиться, обратились в полицию и через некоторое время узнали страшное известие.
Проверку по факту этого инцидента инициировал региональный Следком.
Ранним утром 9 февраля жители домов на улице Линейной в Новосибирске были разбужены громким взрывом, а яркая вспышка осветила окрестные дворы. Буквально через минуту стало ясно, что в многоэтажке под номером 39 практически полностью обрушились два подъезда. На место тут же съехались все экстренные службы города, начался разбор завалов.
Количество погибших множилось с каждым часом: 5, 10, 13. Росло и число раненых. На следующий день после завершения всех работ стало ясно, что эта трагедия унесла жизни 14 человек и еще как минимум 9 пострадали.
В первые часы трагедии была озвучена приоритетная версия случившегося — взрыв бытового газа, возбуждено уголовное дело и начался поиск виновных. Первые задержанные появились уже в день ЧП: к вечеру выяснилось, что по подозрению во взрыве задержаны два жителя Омска — 45-летняя женщина и 24-летний парень.
На первых же допросах задержанные разоткровенничались и рассказали, что работают на некое ООО «Межрегионгаз Сервис» и накануне взрыва были в доме на Линейной, 39, где меняли газовые трубы в трех квартирах.
На следующий день силовики обнародовали данные задержанных — Ирина Урбах и Евгений Кавун — и вышли в суд с ходатайством об аресте подозреваемых, которое было удовлетворено.
Между тем Город55 провел свое расследование и выяснил, что в Омске зарегистрированы две сомнительные конторы под названием «Межрегионгаз Сервис», однако следователей заинтересовала та, что была фиктивно зарегистрирована на улице 22-го Партсъезда, 49.
Позже мы выяснили, что учредителем и директором этой компании является житель Омска Павел Мочуло, который сейчас отбывает срок за мошенничество. В документах судов мы наткнулись и на тех, кто стоит за этим бизнесом: гость из ближнего зарубежья Васиф Салимов и его приятель, омич Роман Шустов. Собственно, по просьбе Салимова в Омске Мочуло и зарегистрировал на себя ООО «Межрегионгаз Сервис».
Город55 подробно изучил схему, по которой работали эти лжегазовщики, и выяснил, что начинали они в Поволжье: засветились в Ульяновске и Самаре, а затем в Ижевске и Тюмени, Омске и Новосибирске. Все подробности смотрим ниже.
В СКР по Омской области поставили точку в расследовании резонансного ДТП на метромосту в Омске 30 января, которое унесло жизнь трех человек.
Напомним, в ту ночь компания из четырех мужчин на дорогостоящем автомобиле Mersedes на спуске с метромоста влетела в фонарный столб, после чего машина перевернулась.
На месте ЧП от травм погиб 40-летний Александр Петруняев, а троих его попутчиков, майора полиции, начальника одного из отделов УЭБ и ПК Евгения Гайдамака, Александра Дубенского и Игоря Татаринова в состоянии комы экстренно госпитализировали. Позднее Дубенский и Татаринов скончались от травм. Выжил в этой аварии только Гайдамак.
После выписки на первых же допросах теперь уже бывший полицейский пытался заверить следователей, что за рулем автомобиля, который оформлен на его супругу, был не он. Однако силовики провели многочисленные экспертизы, в том числе и ДНК следов с оплетки руля, и установили обратное: в ту роковую ночь дорогостоящим внедорожником управлял именно Гайдамак.
В итоге майору предъявили официальное обвинение и передали документы в суд.
Накануне главного мужского праздника стало известно, что в Омске по подозрению во взяточничестве был задержан директор «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Василий Гирев.
По мнению следствия, Гирев продал свой старенький автомобиль Mersedes 1995 года выпуска за 350 тысяч рублей одному из омских предпринимателей, который тут же отправил этот транспорт на металлолом. Эта сделка, как считают силовики, была лишь прикрытием для получения денег за заключение лакомых госконтрактов.
Как выяснил Город55, «счастливым» обладателем раритетного авто стал учредитель ООО «Арис Групп», известный омский бизнесмен и путешественник Роман Акчурин. Компании Акчурина являются крупнейшими поставщиками различного медоборудования, изделий и материалов для больниц Омской области. Только «Арис Групп» с 2013 года заключила 3188 договоров на общую сумму 2.8 млрд рублей.
Акчурин, как и Гирев, тоже стал фигурантом уголовного дела и вместе с чиновником по ходатайству следствия отправился в СИЗО.
В День защитника Отечества, 23 февраля, тревожные новости пришли из Большеуковского района. Там недалеко от охотничьей базы у села Белогривка столкнулись два снегохода.
Как позже выяснил Город55, в тот день несколько предпринимателей из Омска в компании местного охотоведа якобы подкармливали кабанов. Компания передвигалась на трех снегоходах, но в пути один сломался, потому на базу возвращались на оставшихся. В темноте один из мужчин наехал на впереди идущий транспорт.
В результате столкновения пострадали два человека, которых доставили в больницу, где один из пострадавших скончался. По информации нашего источника, погибшим оказался известный омский предприниматель Константин Кербер, компании которого являются крупнейшими дистрибьюторами кондитерских изделий, продуктов питания и других товаров для магазинов области.
27 февраля город Калачинск Омской области содрогнулся от выстрела. Как оказалось, в тот день два сотрудника ППС из местного ОМВД были на дежурстве и в какой-то момент у одного из них произошел «непроизвольный выстрел из табельного оружия в своего коллегу». Во всяком случае, так звучала официальная формулировка.
Пострадавшего с огнестрельным ранением в живот доставили в больницу, где провели экстренную операцию. В первые дни сообщалось, что жизни раненого полицейского ничего не угрожает, но 1 марта стало известно, что мужчина скончался.
После смерти силовика в СКР по Омской области возбудили уголовное дело и в тот же день задержали 32-летнего стрелка. Полицейскому предъявили обвинение по статье «Убийство» и по ходатайству следствия отправили в СИЗО.
В омском СК подошли к финалу в расследовании уголовного дела бывшего заместителя регионального министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева, который попался на крупном взяточничестве от предпринимателя Дмитрия Шестакова. Однако в ходе следствия на экс-чиновника навешали и другие «прегрешения».
По версии следствия, Сычев из-за халатного и небрежного отношения к своей работе допустил срыв всех сроков по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию четырех школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место, которые строились по национальным проектам «Образование» и «Демография», а также государственной программе Омской области «Развитие системы образования Омской области».
Эта «небрежность» со стороны Сычева привела к тому, что эти самые образовательные учреждения не построены до сих пор. Речь в данном случае, например, идет о школах в рабочих поселках Горьковское и Черлак, а также в городе Исилькуле, о которых Город55 уже рассказывал.
Помимо прочего, перед судом Владимир Сычев будет отвечать и за взятки на общую сумму в 2.1 млн рублей. Вместе с бывшим чиновником держать слово перед судьей, но уже за дачу взяток, будет и предприниматель Дмитрий Шестаков.