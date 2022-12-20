Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова

А вот следователи и оперативники УФСБ, которые вели это дело, отлично знали этих полицейских. Они были опрошены во время следствия и на суде и подтвердили, что по указанию начальства действительно вернули всю конфискованную нелегальную продукцию. Хотя были случаи, когда изъятое так и не отдали.