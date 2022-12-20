Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова

В Омске суд приступил к прениям сторон по уголовному делу бывшего начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова, которого обвиняют в особо крупном взяточничестве за покровительство салонам с интимным массажем и торговцам нелегальными сигаретами и алкоголем.
На крайнем заседании по ходатайству защиты были озвучены показания одного из свидетелей по делу, который, по его заверениям, свел Быкова и Лебедева с торговцем сигаретами и алкоголем без акцизов.
«В одном из фитнес-клубов я познакомился с Михайловым (Евгений Михайлов — один из свидетелей по делу, — прим. ред.). Пообщались, и он сказал мне, что занимается куплей-продажей автомобилей, я, в свою очередь, рассказал, что раньше работал в полиции. Услышав это, Михайлов оживился и заявил, что у него есть хороший знакомый среди высокопоставленных полицейских, чуть ли не друг. Я поинтересовался: а кто это? В ответ услышал, что это Быков Евгений Иванович. На тот момент (речь идет о начале 2020 года, — прим. ред.), как мне было известно, последний занимал должность начальника УМВД по городу Омску», — значится в показаниях свидетеля, которые он давал следователю СКР по Омской области.
Похвастался тот самый Михайлов и другими связями не в самых низших эшелонах омской полиции в те годы.
«Михайлов рассказал, что общается и с другими силовиками с высокими званиями, в частности, он назвал Михаила Лебедева, который тогда был начальником отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Омску. Сам я ни с Быковым, ни с Лебедевым не общался, хотя с последним был знаком, так как некогда работал с ним в отделе ОЭБ и ПК городской полиции», — поясняет свидетель.
А дальше в дело вступает одна из ключевых фигур в истории со взяточничеством Быкова — тот самый торговец нелегальными сигаретами и спиртным, от которого полковник полиции, по версии следствия, получил 480 тыс рублей за покровительство.
«У меня был знакомый Сергей по прозвищу Еврей (Сергей Зубков, — прим. ред.). Познакомился я с ним несколько лет назад, когда и как — уже не помню. Как-то на одной из встреч весной 2020 года Сергей рассказал, что торгует сигаретами и алкоголем без акцизов, и поинтересовался, а нет ли у меня знакомых полицейских, которые помогут ему работать без проблем, то есть не будут проводить проверки в торговой точке, привлекать к ответственности, а также изымать сигареты и алкоголь. Тогда у него был один павильон на улице Дергачева в Омске», — прописано в показаниях, которые зачитывал адвокат Быкова.
Товарищ пообещал Сергею Еврею Зубкову поспрашивать и первым делом обратился с этим вопросом к новому знакомому — Евгению Михайлову.
«Рассказал Михайлову о нашем разговоре с Сергеем. Тот сказал, что переговорит с нужными людьми. Через несколько дней он позвонил мне и сказал, что добро получено, мол, Сергей может спокойно работать, но при условии, что ежемесячно он будет передавать по 200 тыс рублей. Я возмутился, что дорого, на что мне было сказано, что если Сергей помимо сигарет будет заниматься и водкой, то платить придется именно такую сумму. Весь этот разговор я передал Еврею, и он согласился», — зачитал адвокат.
Далее последовал рассказ о схеме передачи этих денег. Сначала условились, что «вознаграждение» с 1 по 5 число Сергей Еврей Зубков будет отдавать своему приятелю, а тот — вручать его Михайлову.
«Михайлов, по его словам, передавал эти деньги Быкову и Лебедеву, которого он в разговорах называл либо Гусь, либо Птица, а вообще вся сумма якобы делилась на 3—4 человека. Сам Михайлов, по его заверениям, забирал себе по 20—30 тыс рублей. Себе я не брал ни копейки, поскольку Михайлов сказал, что начну получать свою долю только после того, как Сергей раскрутит свой бизнес. Я даже никогда не пересчитывал эти деньги», — уверяет свидетель.
Таких вот передач из рук в руки, по заявлениям бескорыстного посредника, было 5 или 6, вот только сроки никто не соблюдал, а 200 тыс рублей растягивались на весь месяц, а иногда и вовсе платилось меньше, чем оговорено.
«Меньшие суммы были тогда, когда у Сергея изымали продукцию. Первый раз он позвонил мне летом 2020 года и сказал, что у него только что забрали водку. Я тут же набрал Михайлова, рассказал ему о случившемся. Через 15 минут перезвонил Еврей и сказал, что весь товар ему вернули обратно. Тут же позвонил и Михайлов, который был уже в курсе всего этого. Если раньше я сомневался, что он действительно общается с Быковым, то после такого я поверил», — сообщил участник процесса.
Бывали случаи, судя по показаниям омича, когда изъятый товар они забирали прямо в отделе полиции, в частности он упомянул ОП № 2.
«Сергей в очередной раз пожаловался, что у него забрали то ли водку, то ли сигареты. Сообщил об этом Михайлову, тот сказал, что перезвонит. Звонок раздался через несколько дней, и Михайлов заявил, что надо подъехать к отделу полиции № 2 и встретиться с сотрудником полиции. Его контакты он скинул мне на телефон. Подъехали туда, на крыльце нас ждал полицейский в форме, который сказал подождать и ушел. Затем вышел другой сотрудник, который открыл ворота на территорию отдела, куда Сергей заехал на своем автомобиле Dodge. Там подъехали к служебному помещению, полицейский открыл дверь, указал на коробки с водкой и сказал, что вот это ваше, забирайте. Погрузили все в машину и уехали. Этих полицейских я не запомнил и их фамилии не знаю».
А вот следователи и оперативники УФСБ, которые вели это дело, отлично знали этих полицейских. Они были опрошены во время следствия и на суде и подтвердили, что по указанию начальства действительно вернули всю конфискованную нелегальную продукцию. Хотя были случаи, когда изъятое так и не отдали.
«Несколько раз изъятые сигареты и водку Сергею так и не вернули, хотя Михайлов обещал все решить, но потом заявил, что, дескать, начальник в отпуске, потому и загвоздка. Со слов Михайлова я знал, что данными вопросами занимается именно Гусь (Михаил Лебедев, — прим. ред.). Однако я все равно недоумевал, почему, если Сергей платит, его все равно трясут и забирают товар. В ответ слышал, что ничего страшного, а однажды Михайлов и вовсе заявил, что нужные люди относятся ко мне с подозрением, думают, что я засланный», — прописано в показаниях.
После этого Михайлов, по утверждению свидетеля, настоял на том, чтобы его лично свели с Сергеем Евреем Зубковым. Первая встреча состоялась в кафе «Провиант» на улице Красный Путь. Там у Зубкова зачем-то сначала потребовали паспорт, а потом заявили, что надо расширять бизнес и искать новые точки для сбыта.
«Было еще несколько встреч, а затем Сергей стал передавать деньги напрямую Михайлову. Через некоторое время я встретился с последним, и он заявил, что теперь с Сергеем будет работать другой человек, которого тоже зовут Сергей, а прозвище у него Волосатый. Якобы сам Быков указал на него и сказал, что теперь он будет решать все вопросы, так как сам Быков вечно занят работой. После этого я созванивался с Евреем, и он сообщил, что встречался с Михайловым и Волосатым, а затем его пригласили ОЭБ и ПК, где сам Лебедев запретил ему со мной общаться», — посетовал свидетель.
Общение и вправду прекратилось, а Михайлов даже заблокировал приятеля. Однако через несколько месяцев сам позвонил и поинтересовался, а нет ли еще кого-то на примете, кто торгует нелегальным товаром: мол, с Евреем он уже и сам не работает.
По заверениям этого свидетеля, Волосатым был Сергей Павлов — еще один ключевой свидетель по делу, который, по сути, являлся главным посредником при передаче денег от владельца салонов Orange Игнатьева.
Такие вот они, Гусь, Еврей и Волосатый. Двое из них — Зубков и Павлов — проходят по делу лишь свидетелями, а Лебедев, заключивший досудебное соглашение, отделался 2 годами и 9 месяцами колонии. К слову, об этой несправедливости на последнем заседании эмоционально высказался Евгений Быков.
Добавим, что в прениях сторон гособвинитель запросила для Быкова 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 26 млн рублей, а также лишения звания полковника и конфискации в доход государства автомобиля и суммы взятки в 6.4 млн рублей.