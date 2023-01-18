Экс-глава омской полиции Быков: «Надо мной и моей семьей издеваются уже 21 месяц»

Затем полковник как и на прениях поинтересовался у гособвинения, почему владелец массажных салонов Orange Александр Игнатьев, торговец контрафактными сигаретами и водкой Сергей Игнатьев, а также Сергей Павлов, которого следствие считает пособником во взяточничестве, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности.