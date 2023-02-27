В Омской области при аварии снегоходов погиб известный предприниматель Кербер

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Published Сегодня, 02:58
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В Омской области силовики выясняют все обстоятельства и нюансы столкновения двух снегоходов недалеко от охотничьей базы у села Белогривка Большеуковского района, где погиб известный бизнесмен.
«Все произошло 23 февраля. Предварительно пострадавший с приятелем и местным охотоведом подкармливали кабанов. Были на трех снегоходах, но в пути один сломался, потому возвращались на двух оставшихся», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В темноте водитель одного из снегоходов, по словам нашего собеседника, наехал на впереди идущий. В результате этого столкновения пострадали два человека, которых доставили в больницу, где один из мужчин скончался от травм.
Как выяснил Город55, погибшим и оказался известный омский предприниматель Константин Кербер, компании которого являются крупнейшими в регионе дистрибьюторами кондитерских изделий, продуктов и других товаров.
В частности ИП Кербер К.Э. и ООО «Компания «Тригон» владеют целой сетью оптовых складов в Омске.
В омском СК факт этого происшествия подтвердили и добавили, что проводится проверка.