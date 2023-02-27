Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

В Омской области при аварии снегоходов погиб известный предприниматель Кербер

27 февраля 2023, 02:58
Фото: Город55
Иллюстрация
Инцидент произошел на охотничьей базе в Большеуковском районе.

В Омской области силовики выясняют все обстоятельства и нюансы столкновения двух снегоходов недалеко от охотничьей базы у села Белогривка Большеуковского района, где погиб известный бизнесмен. 

«Все произошло 23 февраля. Предварительно пострадавший с приятелем и местным охотоведом подкармливали кабанов. Были на трех снегоходах, но в пути один сломался, потому возвращались на двух оставшихся», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

В темноте водитель одного из снегоходов, по словам нашего собеседника, наехал на впереди идущий. В результате этого столкновения пострадали два человека, которых доставили в больницу, где один из мужчин скончался от травм.

Как выяснил Город55, погибшим и оказался известный омский предприниматель Константин Кербер, компании которого являются крупнейшими в регионе дистрибьюторами кондитерских изделий, продуктов и других товаров.

В частности ИП Кербер К.Э. и ООО «Компания «Тригон» владеют целой сетью оптовых складов в Омске.

В омском СК факт этого происшествия подтвердили и добавили, что проводится проверка.

#Василий Попов#ДТП#ЧП#Смерть#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Большеуковский район
Подпишитесь
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
Сегодня, 05:58
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Сегодня, 03:01
Конкурсный управляющий фирмы экс-депутата Омского горсовета решил уволиться
Сегодня, 05:46
Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода
Сегодня, 04:02
В начале марта в Омске отключат воду из-за ремонта. Публикуем список адресов
Сегодня, 03:07
Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку
Сегодня, 06:39