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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В центре Омска в студии красоты нашли тело владелицы

6 февраля 2023, 06:04
Фото: 1MI
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По предварительным данным, смерть женщины наступила от асфиксии.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах инциденты в студии красоты «72 Сияния», что находится в здании по улице Гагарина, 8/2. Там накануне было найдено тело 42-летней женщины.

«В пятницу, 3 февраля, около 18:55 поступило сообщение, что в помещении студии найдено тело женщины. Погибшей оказалась хозяйка этого салона», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

По предварительному заключению экспертов, никаких следов насилия на теле женщины не обнаружено, ее смерть наступила от асфиксии.  При этом из основных версий случившегося силовики исключили криминал и несчастный случай. 

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