В центре Омска в студии красоты нашли тело владелицы

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:09
В Омске силовики разбираются во всех нюансах инциденты в студии красоты «72 Сияния», что находится в здании по улице Гагарина, 8/2. Там накануне было найдено тело 42-летней женщины.
«В пятницу, 3 февраля, около 18:55 поступило сообщение, что в помещении студии найдено тело женщины. Погибшей оказалась хозяйка этого салона», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
По предварительному заключению экспертов, никаких следов насилия на теле женщины не обнаружено, ее смерть наступила от асфиксии. При этом из основных версий случившегося силовики исключили криминал и несчастный случай.