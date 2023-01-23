Горбатый убийца. В Омской области верблюд насмерть закусал и затоптал сторожа

О пациенте с такими травмами медики тут же сообщили в силовые структуры. Прибывшие оперативники и эксперты провели первоначальную проверку и выяснили, что в тот день около 16 часов на одной из баз отдыха в Тюкалинском районе на мужчину, который работал там сторожем, напал верблюд. Животное и нанесло травмы, которые стали смертельными.