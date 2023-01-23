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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Горбатый убийца. В Омской области верблюд насмерть закусал и затоптал сторожа

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области верблюд убил сторожа базы отдыха

Мужчину с тяжелыми травмами успели довести до районной больницы, где он и скончался.

В Тюкалинском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая с участием верблюда, в результате которого погиб 51-летний мужчина.

«В субботу, 21 января, около 19:50 в приемное отделение «Тюкалинской ЦРБ привезли мужчину, у которого были диагностированы политравма и тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в реанимационном отделении», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с такими травмами медики тут же сообщили в силовые структуры. Прибывшие оперативники и эксперты провели первоначальную проверку и выяснили, что в тот день около 16 часов на одной из баз отдыха в Тюкалинском районе на мужчину, который работал там сторожем, напал верблюд.  Животное и нанесло травмы, которые стали смертельными.

Сейчас силовики разбираются во всех обстоятельствах этого нападения.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Жесть#Убийство#Верблюд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Тюкалинский район#Спецпроекты
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