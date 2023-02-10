Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома

Город55 выяснил у источника в суде, что лжегазовики из Омска проведут 2 месяца в СИЗО. 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна подозревают в причастности ко взрыву газа в пятиэтажке на ул. Линейной. Издание «Atas.Info» ранее сообщало, что число погибших жертв взрыва достигло 13 человек. А пострадавших — 20 человек.