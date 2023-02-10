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Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома

10 февраля 2023, 10:42
Фото: ГУ МЧС Новосибирской области
Ирина Урбах и Евгений Кавун проведут 2 месяца в следственном изоляторе. Меру пресечения избрал Новосибирский суд. Омичей подозревают в причастности ко взрыву газа в новосибирской пятиэтажке.

Город55 выяснил у источника в суде, что лжегазовики из Омска проведут 2 месяца в СИЗО. 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна подозревают в причастности ко взрыву газа в пятиэтажке на ул. Линейной. Издание «Atas.Info» ранее сообщало, что число погибших жертв взрыва достигло 13 человек. А пострадавших — 20 человек.

Фото: Город55

Взрыв произошел 9 февраля в доме № 39 на улице Линейной из-за утечки газа. Обрушились два подъезда, под завалами были люди. За день до трагедии подозреваемые омичи «чинили» в доме оборудование, представляясь сотрудниками газовой службы.

Подозреваемые отправлены в следственный изолятор до 9 апреля по решению Центрального районного суда Новосибирска.

Омичку заключили под стражу по подозрению в причастности к взрыву в Новосибирске
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#Дарья Зыкова#Взрыв газа#Уголовное дело#Арест#Нелегальный бизнес#Газовики#Происшествия#Новосибирск#Суд#Заключение под стражу#Новости#Омск#Видео
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