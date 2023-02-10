Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Город55 выяснил у источника в суде, что лжегазовики из Омска проведут 2 месяца в СИЗО. 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна подозревают в причастности ко взрыву газа в пятиэтажке на ул. Линейной. Издание «Atas.Info» ранее сообщало, что число погибших жертв взрыва достигло 13 человек. А пострадавших — 20 человек.
Взрыв произошел 9 февраля в доме № 39 на улице Линейной из-за утечки газа. Обрушились два подъезда, под завалами были люди. За день до трагедии подозреваемые омичи «чинили» в доме оборудование, представляясь сотрудниками газовой службы.
Подозреваемые отправлены в следственный изолятор до 9 апреля по решению Центрального районного суда Новосибирска.