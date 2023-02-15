Экс-майор Гайдамак все же ответит в суде за смертельное ДТП на метромосту в Омске

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Городу55 стали известны подробности расследования резонансного ДТП на местромосту в Омске ночью 30 января с участием 39-летнего майора полиции, на тот момент начальника одного из отделов УЭБ и ПК Евгения Гайдамака.
Как пояснил источник Города55, накануне Гайдамаку было официально предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц».
Напомним, все произошло в ночь на 31 января. Компания из четырех мужчин на дорогостоящем автомобиле Mersedes на спуске с метромоста влетела в фонарный столб, после чего машина перевернулась.
В результате этой аварии на месте погиб 40-летний Александр Петруняев, а троих его попутчиков, Евгения Гайдамака, Александра Дубенского и Игоря Татаринова в состоянии комы экстренно госпитализировали в больницу. Позднее Дубенский и Татаринов скончались от травм, так что выжить в этом ДТП удалось только Гайдамаку.
С первых же допросов майор твердил, что за рулем автомобиля, который был оформлен на его супругу, был не он. Однако, судя по предъявленным обвинениям, многочисленные экспертизы, в том числе и исследование ДНК с оплетки руля, не оставили силовикам сомнений кто же в ту роковую ночь управлял Mersedes.