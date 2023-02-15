Экс-майор Гайдамак все же ответит в суде за смертельное ДТП на метромосту в Омске

С первых же допросов майор твердил, что за рулем автомобиля, который был оформлен на его супругу, был не он. Однако, судя по предъявленным обвинениям, многочисленные экспертизы, в том числе и исследование ДНК с оплетки руля, не оставили силовикам сомнений кто же в ту роковую ночь управлял Mersedes.