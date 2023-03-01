Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти полицейского в Калачинске

1 марта 2023, 07:40
Сотрудник полиции скончался в больнице от пулевого ранения в живот.

Как сообщили в пресс-службе СК Российской Федерации по Омской области, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 22-летнего сотрудника патрульно-постовой службы в Калачинске.

Напомним, вечером 27 февраля 32-летний полицейский выстрелил в своего коллегу во время дежурства. Пуля попала в живот. Пострадавшего доставили в районную больницу и прооперировали, но сегодня утром стало известно, что позже он скончался в больнице.

Причиной случившегося, как ранее сообщал Город55, послужили игры с оружием.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы. Кроме того, наказание, скорей всего, понесет и руководство калачинского ОМВД.

Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Узнать подробнее
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Следком#Следователь#Полицейский#Смерть#Уголовное дело#Омск#Омская область#Калачинск
Подпишитесь
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Сегодня, 04:16
Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч за обслуживание банкетов губернатора
Сегодня, 06:29
В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных
Сегодня, 05:39
В омском ВООПИК пытаются спасти дореволюционный дом на улице Учебной
Сегодня, 03:41
С омской кофейни Наталии Сушко потребовала деньги фирма из Иркутска
Сегодня, 05:24
Омская ТГК-11 подала иск против судебного пристава из Черкесска
Сегодня, 06:55