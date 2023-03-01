В Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти полицейского в Калачинске

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Как сообщили в пресс-службе СК Российской Федерации по Омской области, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 22-летнего сотрудника патрульно-постовой службы в Калачинске.
Напомним, вечером 27 февраля 32-летний полицейский выстрелил в своего коллегу во время дежурства. Пуля попала в живот. Пострадавшего доставили в районную больницу и прооперировали, но сегодня утром стало известно, что позже он скончался в больнице.
Причиной случившегося, как ранее сообщал Город55, послужили игры с оружием.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы. Кроме того, наказание, скорей всего, понесет и руководство калачинского ОМВД.