Дошло до уголовного дела. Многодетная омичка попала под статью после прямых эфиров

Напомним, ранее возмущенные омичи в социальных сетях поделились записью трансляции, где многодетная омичка употребляла алкоголь и курила сигареты, в то время как в другой комнате плакал ребенок. Женщина уверяла, что у нее не заберут детей, так как она их не бьет. Ранее женщина уже привлекала внимание прокуратуры и полиции, но дети остались жить с матерью.