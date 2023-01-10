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Дошло до уголовного дела. Многодетная омичка попала под статью после прямых эфиров

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
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В Омске завели уголовное дело на многодетную мать, ведущую прямые эфиры с алкоголем

Омичка снова привлекла внимание следователей и прокуроров, и на этот раз история привела к уголовному делу. Дело взял под контроль Александр Бастрыкин.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении многодетной омички, которая регулярно ведет прямые эфиры, где демонстрирует разгульный образ жизни и равнодушное отношение к детям.  Дело завели по  ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Известно, что в семье женщин воспитываются трое детей семи и пяти лет, а также годовалый ребенок. Семья стояла на профилактическом учете, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Тем не менее, в декабре 2022 года семью сняли с учета органов опеки.

По мнению следственных органов, в действиях родителей и сотрудников надзорных органов содержатся признаки преступления. Домой к омичке уже нагрянули следователи, провели осмотр жилища, а также изъяли у нее мобильный телефон, с которого женщина проводила прямые эфиры в сети Интернет и вела переписки.

Назначена компьютерно-техническая судебная экспертиза, проводятся допросы свидетелей и ведутся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления и всех причастных лиц. В органы системы профилактики направлена информация о рассмотрении вопроса об изъятии детей из семьи.

Напомним, ранее возмущенные омичи в социальных сетях поделились записью трансляции, где многодетная омичка употребляла алкоголь и курила сигареты, в то время как в другой комнате плакал ребенок. Женщина уверяла, что у нее не заберут детей, так как она их не бьет. Ранее женщина уже привлекала внимание прокуратуры и полиции, но дети остались жить с матерью.

Омичка привлекла внимание следователей после очередной трансляции с плачущим ребенком
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#Общество#Новости#Омская область#Уголовное дело#Дети#Многодетная мать#Ольга Акамова#Омск
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