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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Омске с моста им. 60-летия ВЛКСМ сорвалась девушка

9 февраля 2023, 05:34
Фото: Город55
иллюстрация
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшей.

С моста, соединяющего G-Drive арену и Телецентр, упала девушка. От полученных травм она погибла. Пресс-служба УМВД Омской области сообщила Городу55, что заниматься этим делом будет следственный комитет, пока устанавливают личность погибшей.

По информации нашего источника, на вид погибшей омичке от 30 до 35 лет. 

Напомним, не так давно с этого же моста в районе ул. Лукашевича упал ранее судимый омич без определенного места жительства. Ему было 43 года.

Бездомный омич вечером упал с телецентровского моста
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#Дарья Зыкова#Омск#Смерть#Полиция#СУ СКР Омской области#Мост 60-летия BЛКСМ#Город#Происшествия#Новости
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