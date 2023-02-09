В Омске с моста им. 60-летия ВЛКСМ сорвалась девушка

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:37
С моста, соединяющего G-Drive арену и Телецентр, упала девушка. От полученных травм она погибла. Пресс-служба УМВД Омской области сообщила Городу55, что заниматься этим делом будет следственный комитет, пока устанавливают личность погибшей.
По информации нашего источника, на вид погибшей омичке от 30 до 35 лет.
Напомним, не так давно с этого же моста в районе ул. Лукашевича упал ранее судимый омич без определенного места жительства. Ему было 43 года.