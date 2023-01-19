Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипешную» снова поставили на учет

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По информации Управления общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска, стримершу Анастасию Коленцеву, известную как «Кипишная», 10 января поставили на профилактический учет отдела полиции № 6. Причина — отрицательное влияние на детей. Ранее Анастасия уже находилась под надзором правоохранительных органов, но 16 декабря прошлого года ее сняли с профилактического учета «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей».
Анастасия Коленцева получила известность после скандальных стримов годичной давности. У женщины дети шести и четырех лет, а также восьмимесячный младенец. В перерывах между их воспитанием она ведет трансляции, к которым у многих возникают вопросы. Например, женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.
Неделю назад в интервью Городу55 Анастасия рассказала, что ажиотаж вокруг ее персоны вызван банальной завистью. Омичка-стримерша успела прославиться и офлайн. Например, 5 января полицейским пришлось выезжать на вызов к ее дому из-за нападения на команду Любительской хоккейной лиги. Один из спортсменов рассказал нам, что женщина кидалась в них бутылками из окна третьего этажа.