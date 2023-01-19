Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипешную» снова поставили на учет

Анастасия Коленцева получила известность после скандальных стримов годичной давности. У женщины дети шести и четырех лет, а также восьмимесячный младенец. В перерывах между их воспитанием она ведет трансляции, к которым у многих возникают вопросы. Например, женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.