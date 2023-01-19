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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипешную» снова поставили на учет

Сегодня, 05:13
Фото: Скрин с видео канала "Стримы с Кипишиной"
Омичка-стримерша Анастасия Коленцева, более известная как «Кипешная», снова оказалась на профилактическом учете в полиции.

По информации Управления общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска, стримершу Анастасию Коленцеву, известную как «Кипишная», 10 января поставили на профилактический учет отдела полиции № 6. Причина — отрицательное влияние на детей. Ранее Анастасия уже находилась под надзором правоохранительных органов, но 16 декабря прошлого года ее сняли с профилактического учета «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей».

Анастасия Коленцева получила известность после скандальных стримов годичной давности. У женщины дети шести и четырех лет, а также восьмимесячный младенец. В перерывах между их воспитанием она ведет трансляции, к которым у многих возникают вопросы. Например, женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.

Неделю назад в интервью Городу55 Анастасия рассказала, что ажиотаж вокруг ее персоны вызван банальной завистью. Омичка-стримерша успела прославиться и офлайн. Например, 5 января полицейским пришлось выезжать на вызов к ее дому из-за нападения на команду Любительской хоккейной лиги. Один из спортсменов рассказал нам, что женщина кидалась в них бутылками из окна третьего этажа.

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#Евгений Игишев#Стримерша#Стримы с Капишной#Омск#Омская область#Многодетная стримерша из Омска
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