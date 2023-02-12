«Это чудо». Молодой омич рассказал о том, как выжил в пожаре при натяжке потолка

В реанимации все еще находится мама парня. «Врачи прогнозов не делают. Говорят, 50 на 50. Но я думаю, выкарабкается. Она у меня сильная», — говорит Андрей. У женщины ожогов больше. Сыну остается только догадываться почему: «Это как волшебство. Я так же стоял в эпицентре. То, что у меня маленький процент поражения — это чудо». Впрочем, есть обстоятельство, которое могло повлиять: на Андрее было больше одежды (штаны, тапочки и футболка), а мама переоделась в футболку и шорты.