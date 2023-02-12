«Это чудо». Молодой омич рассказал о том, как выжил в пожаре при натяжке потолка

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Город55 поговорил с пострадавшим в пожаре при установке натяжного потолка. Происшествие случилось в поселке Марьяновка 7 февраля. 36-летний мужчина устанавливал натяжной потолок, когда загорелась газовоздушная смесь. Дома были 45-летняя хозяйка и ее 18-летний сын. Госпитализировали всех троих.
Позже мы выяснили, мастера поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировано не менее 75% ожогов. Мать тоже отправили в реанимацию. Сына поместили в общую палату с обширными ожогами тела. Врачи говорили, их жизням ничего не угрожает. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Нам удалось пообщаться с 18-летним Андреем Ларкиным, студентом Медицинский колледжа имени Е. И. Смирнова. Он продолжает находится в Областном ожоговом центре. Его руки и лицо скованны бинтами, но парень не теряет оптимизма: «Конечно, не Джонни Депп, но тоже сойдет».
В момент беседы Андрей чувствовал себя лучше, в отличие от предыдущих дней. Раньше он не мог продержаться без обезболивающих, а сегодня, 12 февраля, еще ни разу не колол.
В реанимации все еще находится мама парня. «Врачи прогнозов не делают. Говорят, 50 на 50. Но я думаю, выкарабкается. Она у меня сильная», — говорит Андрей. У женщины ожогов больше. Сыну остается только догадываться почему: «Это как волшебство. Я так же стоял в эпицентре. То, что у меня маленький процент поражения — это чудо». Впрочем, есть обстоятельство, которое могло повлиять: на Андрее было больше одежды (штаны, тапочки и футболка), а мама переоделась в футболку и шорты.
Андрей Ларкин обратился к персоналу больницы со словами благодарности: «Медперсонал прекрасный. Доверяю врачам, медбратьям, медсестрам, которые работают сейчас с моей мамой, со мной. Они сильно помогают. Люди здесь приветливые. Реально молодцы, стараются».