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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

«Это чудо». Молодой омич рассказал о том, как выжил в пожаре при натяжке потолка

12 февраля 2023, 12:01
Фото: 1MI
иллюстрация

Пострадавший в пожаре при натяжке потолка омич рассказал о состоянии мамы

18-летний парень поведал о своем самочувствии, состоянии мамы и даже немного пошутил.

Город55 поговорил с пострадавшим в пожаре при установке натяжного потолка. Происшествие случилось в поселке Марьяновка 7 февраля. 36-летний мужчина устанавливал натяжной потолок, когда загорелась газовоздушная смесь. Дома были 45-летняя хозяйка и ее 18-летний сын. Госпитализировали всех троих.

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Позже мы выяснили, мастера поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировано не менее 75% ожогов. Мать тоже отправили в реанимацию. Сына поместили в общую палату с обширными ожогами тела. Врачи говорили, их жизням ничего не угрожает. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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Нам удалось пообщаться с 18-летним Андреем Ларкиным, студентом Медицинский колледжа имени Е. И. Смирнова. Он продолжает находится в Областном ожоговом центре. Его руки и лицо скованны бинтами, но парень не теряет оптимизма: «Конечно, не Джонни Депп, но тоже сойдет».

В момент беседы Андрей чувствовал себя лучше, в отличие от предыдущих дней. Раньше он не мог продержаться без обезболивающих, а сегодня, 12 февраля, еще ни разу не колол.

В реанимации все еще находится мама парня. «Врачи прогнозов не делают. Говорят, 50 на 50. Но я думаю, выкарабкается. Она у меня сильная», — говорит Андрей. У женщины ожогов больше. Сыну остается только догадываться почему: «Это как волшебство. Я так же стоял в эпицентре. То, что у меня маленький процент поражения — это чудо». Впрочем, есть обстоятельство, которое могло повлиять: на Андрее было больше одежды (штаны, тапочки и футболка), а мама переоделась в футболку и шорты.

Андрей Ларкин обратился к персоналу больницы со словами благодарности: «Медперсонал прекрасный. Доверяю врачам, медбратьям, медсестрам, которые работают сейчас с моей мамой, со мной. Они сильно помогают. Люди здесь приветливые. Реально молодцы, стараются».

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