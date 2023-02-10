В Омске найдены компании, которые могут иметь отношение ко взрыву дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В Новосибирске силовики продолжают разбираться во всех обстоятельствах и нюансах взрыва газа в жилом доме на улице Линейной, в результате которого, по последним данным, погибло 14 человек.
Как ранее сообщал Город55, по подозрению в проведении некачественных работ с газовым оборудованием, которые и могли привести к взрыву, были задержаны два жителя Омской области — 45-летняя женщина и 24-летний парень.
По словам задержанных, они работали на частную компанию ООО «Межрегионгаз Сервис» и под видом легальных газовщиков проникали в квартиры, где предлагали заменить некое оборудование, естественно, за отдельную плату. В доме номер 39 на улице Линейной, где и прогремел взрыв, эти псевдогазовщики, по их признаниям, успели побывать в трех квартирах. Там они заменили трубы.
Другие детали уголовного дела в интересах следствия пока не разглашаются, но Город55 решил провести свое мини-расследование.
Итак, что мы имеем — двух жителей Омской области, которые работали на некое ООО «Межрегионгаз Сервис». Начнем с названия — выбрано оно далеко не случайно, по сути, это урезанная калька с дочернего общества ПАО «Газпром» — ООО «Газпром межрегионгаз», которое имеет 53 представительства в регионах страны, например, «Газпром межрегионгаз Омск».
В Омской области нам удалось найти сразу два ООО «Межрегионгаз Сервис» с весьма темным, а по большому счету нулевым бэкграундом.
Первый «Межрегионгаз Сервис» был зарегистрирован 23 апреля 2020 года с основным видом деятельности: «производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Юридическим адресом этой компании значится город Омск, улица 22-го Партсъезда, 49, офис 14. Единственным учредителем общества и по совместительству директором является некий Мочула Павел Алексеевич.
Сначала ЕГРЮЛ признал недостоверными сведения о «прописке» организации и 25 февраля 2022 года запустил процедуру исключения компании из единого реестра. Однако 25 мая того же года эту работу свернули, так как от заинтересованного лица поступило заявление. Дальше — больше: 26 августа прошлого года вновь нашлась недостоверность, на этот раз уже по поводу директора и учредителя Павла Мочулы.
На карте видно, что здание под номером 49 на улице 22-го Партсъезда находится в промзоне на окраине Омска, на территории завода ЖБИ № 7. В данный момент там значатся всего четыре организации, которые так или иначе связаны с железобетонными изделиями, а вот «Межрегионгаз Сервиса» среди них не видно.
На рынке этот «Межрегионгаз Сервис» существует уже почти 3 года, однако за это время в открытых источниках нет никакой финансовой отчетности: ни доходов, ни расходов, ни активов.
К слову, в 2021 году управление Пенсионного фонда в ЦАО города Омска обращалось в суд с иском, чтобы обязать эту контору предоставить отчетность о страховом стаже застрахованных лиц. Суд иск удовлетворил и повесил на компанию госпошлину в 6000 рублей, которая до сих пор «висит» на сайте судебных приставов как неоплаченная.
Что касается бизнесмена Павла Мочулы, то свой ИНН он получал в Омской области, однако в социальных сетях омича с такими данными нам найти не удалось. Во «ВКонтакте» всего два таких аккаунта с идентичными датами рождения, в «Одноклассниках» — 12, и там тоже ни одного с земли омской.
И еще помимо «Межрегионгаз Сервиса» никакими предпринимательскими делами Мочула более не «замаран».
Второй «Межрегионгаз Сервис» еще юнец — компания была зарегистрирована лишь 16 июня 2022 года. Основной вид деятельности: «производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха».
Юридически данное общество находится (внимание!) в частном доме на улице Первомайской в селе Мангут Называевского района Омской области. Учредитель и директор в единственном лице — некий Калугин Александр Владимирович.
Идем далее: уставный капитал 10 000 рублей, финотчетности нет, а также ни долгов, ни судов, ни налогов, но тут ладно — мало просуществовали, еще не сдали, не успели, не заработали.
Однако кое-что интересное мы все-таки нашли: директор и учредитель Александр Калугин до 15 декабря 2022 года руководил одним очень занятным ЗАО — «Динамические рекламоносители». Позже эту компанию исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений о господине Калугине. Опять совпадение?
Так вот, эта контора была открыта еще в далеком 2002 году и базировалась в элитном доме по улице Тарской, 13. Работала себе мирно и по итогам 2012 года имела нулевую выручку и минус 6 000 рублей прибыли. Однако уже на следующий год дела пошли в гору — минус превратился в 41 тысячу рублей, а заработок подрос до 140 тысяч рублей. Затем «Динамические рекламоносители» поймали кураж и просто взлетели до заоблачных высот, показав рост выручки в 10 365%, а чистой прибыли и того больше — до 16 352%. Вот только успех был недолгим, и уже в 2015 году пошло «убийственное» падение.
Отметим, что столь стремительный финансовый взлет в 2014 году чудесным образом совпал с приходом на должность директора предпринимателя Эдуарда Плоткина, который порулил до 2020 года, а затем уже уступил свое место Калугину.
Сейчас Плоткин руководит вполне успешной и реальной компанией АО «Призматрон Групп», которая занимается производством и установкой динамических рекламоносителей «Призматрон» для наружной рекламы. Вот только никак не вяжется эта компания с Калугиным и непонятным и откровенно «мутным» «Межрегионгаз Сервисом» из далекого села Мангут.
Вместо выводов добавим, что в этом материале мы не стараемся никого ни в чем обвинить, а просто приводим свои размышления и факты. Разбираться во всем, в любом случае, будут следственные органы.