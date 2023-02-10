В Омске найдены компании, которые могут иметь отношение ко взрыву дома в Новосибирске

Так вот, эта контора была открыта еще в далеком 2002 году и базировалась в элитном доме по улице Тарской, 13. Работала себе мирно и по итогам 2012 года имела нулевую выручку и минус 6 000 рублей прибыли. Однако уже на следующий год дела пошли в гору — минус превратился в 41 тысячу рублей, а заработок подрос до 140 тысяч рублей. Затем «Динамические рекламоносители» поймали кураж и просто взлетели до заоблачных высот, показав рост выручки в 10 365%, а чистой прибыли и того больше — до 16 352%. Вот только успех был недолгим, и уже в 2015 году пошло «убийственное» падение.