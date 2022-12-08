Подытожим. Уже как минимум год в трех крупных райцентрах Омской области должны были работать три новенькие школы, но, как обычно, что-то пошло не так. Подрядчики заверяют: дескать, материалы сильно подорожали, вот, мол, и не успели. Вот только проблема видится совсем в другом: большинство из названных подрядчиков имеют чрезмерную законтрактованность и продолжают хватать все новые и новые контракты. Отсюда и претензии о малом количестве рабочих на объектах и перебоях в поставках стройматериалов. Сложно разорваться, когда у тебя, скажем, с десяток строек по всей области и еще парочка в соседних регионах. Но силами троих рабочих, как в Черлаке, эти объекты будут строиться еще очень долго.