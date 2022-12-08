Во время визита в Омск генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел личную встречу с жителями региона. Она продлилась порядка пяти часов. Одной из жалоб стала проблема со строительством школы в городе Исилькуле Омской области. Объект должны были сдать еще в 2020 году, однако воз и ныне там. Такое положение дел с исполнением национальных проектов генпрокурор назвал вопиющей безответственностью. Вот только вопиюще безответственно строят не одну вышеназванную школу, но и ряд других образовательных учреждений в регионе.
Город55 вспомнил некоторые из них. Рассказываем, почему в регионе раз за разом срываются все мыслимые и немыслимые сроки строительства школ.
Начнем с многострадальной школы в городе Исилькуле. Первый контракт на строительство этого учреждения был заключен еще 16 сентября 2020 года с единственным участником аукциона — ООО «Строительная компания «Лидер». Цена вопроса тогда составила свыше 384.4 млн рублей. На все работы подрядчику отводилось 3.5 месяца, однако затем «Омскоблстройзаказчик» пролонгировал контракт еще на один год.
Вот только в конце апреля 2021 года договор с СК «Лидер» расторгли в одностороннем порядке из-за слишком медленных темпов работ. Точнее, с формулировкой «ненадлежащее исполнение подрядчиком принятых обязательств по контракту и нарушение сроков их исполнения».
В частности, в одной из своих претензий «Омскоблстройзаказчик» указывал, что в адрес подрядчика неоднократно направлялись письма о необходимости ускорить темпы работ, увеличить количество рабочих на объекте и обеспечить бесперебойную поставку необходимых строительных материалов. Вот только все эти требования якобы были проигнорированы.
Тогда же у СК «Лидер» нашлись и куда более серьезные прегрешения на объекте:
«По результатам проведенного технического обследования несущих строительных конструкций цокольного этажа на объекте выявлены отступления от показателей рабочей документации, допущенные при производстве строительных работ, такие как: образование сквозных каверн; снижение прочности бетона несущих стен и колонн; уменьшение толщины стен по сравнению с проектом, наличие зазоров и неплотностей в стыке между стенами и плитой фундамента. Указанные дефекты не позволяют продолжить строительство в связи с невозможностью восстановления прочности бетона, технические решения по ремонту отсутствуют. Необходимо произвести разборку (демонтаж) стен и колонн», — прописано в претензии «Омскоблстройзаказчика».
Тем не менее за такие работы СК «Лидер» умудрился получить порядка 46 млн рублей, при этом он заработал неустойки и штрафы на более чем 9.1 млн рублей и остался без контракта.
После этого был объявлен новый аукцион, победителем которого неожиданно вновь стала СК «Лидер». Заявку подали только они, она соответствовала всем требованиям, и по 44-ФЗ «Омскоблстройзаказчику» не оставалось ничего иного, как подписать новый контракт, но уже по цене в 357.3 млн рублей. Срок выполнения остался прежним — 20 декабря 2021 года.
Однако в скором времени и этот договор был расторгнут по решению «Омскоблстройзаказчика». В итоге вся эта история привела к тому, что СК «Лидер» и ее директор попали в реестр недобросовестных подрядчиков, а сама школа — в материалы уголовного дела, которое омский СК возбудил на чиновников регионального минстроя.
Затем последовали новые аукционы по школе, которые продолжаются и по сей день. Так, последний из них, который стал уже 12-м по счету, был признан несостоявшимся 21 ноября текущего года, так как не поступило ни одной заявки. Отметим, что за это время строительство школы подорожало на 168.4 млн рублей, до отметки в 552.8 млн рублей, а сроки строительства передвинулись на конец 2023 года.
Добавим, что в декабре 2021 года строительная готовность объекта едва превышала 21%.
Перемещаемся в рабочий поселок Горьковское, где с конца 2020 года никак не могут достроить школу с примыкающим к ней физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК). Контракт на строительство трехэтажного учебного корпуса был подписан «Омскоблстройзаказчиком» 23 декабря 2020 года с компанией Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна — ООО «СПК «Сибцентрострой». Позже, 9 марта 2021 года, Сафарян забрал себе и подряд на ФОК. Общая цена вопроса по этим договорам превысила 717.5 млн рублей, а срок сдачи объектов был обозначен 20 декабря 2021 года.
Через две недели исполнится уже год, как обе очереди горьковской школы должны быть сданы, но работы на объектах продолжаются и по сей день, и конца и края им пока не видно. При этом в начале марта текущего года губернатор Омской области во время визита в Горьковский район ставил задачу закончить работы хотя бы в школе к 1 сентября.
«Я сам уже второй раз вынужден выехать на объект. Сегодня делали разбор полетов с подрядчиком. Проблемы, конечно, обусловлены не только срывом графика строительных работ подрядной организацией, но и ростом цен, который был в прошлом году и в декабре 2020 года. Хорошо, что импортное оборудование уже было приобретено, и мы ставим сегодня сроки, чтобы 1 сентября дети пошли в школу», — заявил тогда губернатор.
Однако первый звонок в День знаний в новой школе в Горьковском в этом году так и не прозвенел. Стройка кипит, а контракт день ото дня только дорожает. В частности, стоимость строительства уже подросла более чем на 188.5 млн рублей, а общая сумма контракта на данный момент составляет свыше 846 млн руб.
Отметим, что рост цен на стройматериалы действительно имел место, и с ним столкнулись многие подрядчики, вот только в своих претензиях «Омскоблстройзаказчик» указывает совсем другие прегрешения, которые и тормозят строительство:
«Незамедлительно приступить к выполнению работ согласно графику; увеличить количество рабочих на объекте; ускорить темпы выполнения работ; обеспечить бесперебойную поставку необходимых строительных материалов на объект; усилить контроль за исполнением трудовой дисциплины», — говорится в обращении заказчика работ.
Все эти замечания только по первой очереди школы потянули на штрафы и неустойки в 120.1 млн рублей, плюс еще 14 млн рублей «СПК «Сибцентрострой» получил за вторую очередь. Вот только большая часть этих наказаний была благополучно списана с формулировкой «По согласованию сторон изменены сроки исполнения контракта и цена». На данный момент Сафаряну простили более 82 млн рублей.
Правда, после такой «щедрости» заказчик выставил неустойки, пени и штрафы еще на 52 млн, которые до сих пор не погашены.
Следующая наша остановка — рабочий поселок Черлак, жители которого вот уже больше года ждут открытия новой школы. Договор на ее строительство между «Омскоблстройзаказчиком» и ООО «Степстрой» был подписан еще 20 ноября 2020 года. Предполагалось, что за почти 246.4 млн рублей к 20 сентября 2021 года подрядчик выполнит все работы на объекте. Но и в этот раз история повторилась по классическому сценарию: не успели, продлили сроки и расторгли контракт в одностороннем порядке. Рассказываем подробнее.
К концу сентября прошлого года школа была готова от силы на 20—25%. Подрядчику неоднократно прилетали «письма счастья» от «Омскоблстройзаказчика» с уже знакомыми формулировками: мол, ускорьте темпы, увеличьте количество рабочих и обеспечьте бесперебойную поставку стройматериалов. Далее пошли небольшие уступки, и срок исполнения контракта был продлен до 20 июля 2022 года. Дополнительное соглашение об этом подписали 13 апреля текущего года
В «Степстрое» все поняли, ускорились и выпустили на объект аж… трех человек. Дело в том, что, как указано в решении об одностороннем расторжении контракта, 25 апреля от ООО «С-Центр», которое проводило строительный контроль, поступило сообщение, что работы на объекте полностью прекращены.
Уже на следующий день специалисты «Омскоблстройзаказчика» приехали в Черлак, не увидели ни стройматериалов, ни каких-либо работ, а на объекте застали всего троих рабочих. Собственно, сей факт и стал поводом для расторжения контракта. На 27 апреля 2022 года готовность школы составляла всего 41%.
Тем временем за свою работу «Степстрой» все же получил более 28.2 млн рублей, а также заработал неустоек и штрафов на общую сумму почти в 37.9 млн рублей, из которых «добродушные» чиновники простили и списали около 21.7 млн рублей.
После этого был объявлен новый аукцион, победителем которого стало ООО «Капитал-Строй». Контракт с ним заключен 11 июля 2022 года на сумму в 213.6 млн рублей. Таким образом, общая стоимость строительства школы в Черлаке тоже подросла на 73.4 млн рублей. Как указано в договоре, срок выполнения работ — не позднее 20 декабря текущего года. То есть осталось 10 дней.
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Подытожим. Уже как минимум год в трех крупных райцентрах Омской области должны были работать три новенькие школы, но, как обычно, что-то пошло не так. Подрядчики заверяют: дескать, материалы сильно подорожали, вот, мол, и не успели. Вот только проблема видится совсем в другом: большинство из названных подрядчиков имеют чрезмерную законтрактованность и продолжают хватать все новые и новые контракты. Отсюда и претензии о малом количестве рабочих на объектах и перебоях в поставках стройматериалов. Сложно разорваться, когда у тебя, скажем, с десяток строек по всей области и еще парочка в соседних регионах. Но силами троих рабочих, как в Черлаке, эти объекты будут строиться еще очень долго.
И еще один нюанс. Из-за срывов сроков сдачи только этих трех объектов бюджету придется дополнительно раскошелиться на 430.4 млн рублей. За эти деньги можно было бы построить еще одну школу или детский сад.
Последнее. По сути, наказание за все эти прегрешения понесла только одна компания — СК «Лидер», а остальные продолжают преспокойно работать и заключать новые контракты.