Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу

Ранее Город55 сообщал, что в Калачинске сотрудник ППС выстрелил коллеге в живот. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сегодня, 1 марта, стало известно о его смерти, после этого было возбуждено уголовное дело. Сразу после сообщений о перестрелке началась служебная проверка. Полицейского, который начал стрельбу, уволят из полиции.