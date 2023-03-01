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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу

1 марта 2023, 12:57
Фото: Город55

Омскому полицейскому предъявили обвинение после выстрела в коллегу

Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство».

Как стало известно Городу55, полицейскому, который выстрелил в своего коллегу, следователи предъявили обвинение по статье «Убийство». Об этом сообщили в СКР по Омской области.

В данный момент обвиняемого взяли под арест. Судебное заседание пройдет на днях.

Ранее Город55 сообщал, что в Калачинске сотрудник ППС выстрелил коллеге в живот. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сегодня, 1 марта, стало известно о его смерти, после этого было возбуждено уголовное дело. Сразу после сообщений о перестрелке началась служебная проверка. Полицейского, который начал стрельбу, уволят из полиции.

Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
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#Омск#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Ксения Карагодина
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