Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Как стало известно Городу55, полицейскому, который выстрелил в своего коллегу, следователи предъявили обвинение по статье «Убийство». Об этом сообщили в СКР по Омской области.
В данный момент обвиняемого взяли под арест. Судебное заседание пройдет на днях.
Ранее Город55 сообщал, что в Калачинске сотрудник ППС выстрелил коллеге в живот. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сегодня, 1 марта, стало известно о его смерти, после этого было возбуждено уголовное дело. Сразу после сообщений о перестрелке началась служебная проверка. Полицейского, который начал стрельбу, уволят из полиции.