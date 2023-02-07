Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Установка натяжного потолка в Омской области закончилась взрывом: есть пострадавшие

7 февраля 2023, 08:55
Фото: СКР по Омской области
В доме выбиты окна и разрушена крыша

В Омской области после взрыва пострадали три человека

Рабочий, хозяйка дома и ее сын попали в больницу с серьезными ожогами.

В Омской области следователи выехали на место ЧП в рабочем поселке Марьяновка, где установка натяжного потолка закончилась трагедией с тремя пострадавшими.

«Предварительно, в частном доме во время работ по установке потолка 36-летним мужчиной произошло возгорание газовоздушной смеси», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

В результате возгорания и взрыва ожоги не менее 40 процентов тела получили рабочий, 45-летняя хозяйка дома и ее 18-летний сын. Все трое госпитализированы.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Василий Попов#ЧП#Авария#Пожары#Взрыв#Газ#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия#Марьяновский район
Подпишитесь
«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек
Сегодня, 04:00
Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»
Сегодня, 03:01
Омский Горсовет захотел новую транспортную развязку в самом центре города
Сегодня, 10:12
Большинство деревьев, высаженных на Зеленом острове и на Бударина, погибло
Сегодня, 08:18
Чиновники хотят увеличить плотность застройки в самом центре Омска
Сегодня, 04:04
На одном из предприятий семьи Антропенко сменился гендиректор
Сегодня, 09:31