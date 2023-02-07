Установка натяжного потолка в Омской области закончилась взрывом: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Омской области следователи выехали на место ЧП в рабочем поселке Марьяновка, где установка натяжного потолка закончилась трагедией с тремя пострадавшими.
«Предварительно, в частном доме во время работ по установке потолка 36-летним мужчиной произошло возгорание газовоздушной смеси», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
В результате возгорания и взрыва ожоги не менее 40 процентов тела получили рабочий, 45-летняя хозяйка дома и ее 18-летний сын. Все трое госпитализированы.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.