В Омске загорелся лагерь мобилизованных

В Омске в палаточном лагере мобилизованных, что базируется на территории Омского автобронетанкового инженерного института произошел пожар. Информацию об этом сообщили губернатор Омской области Александр Бурков.
«Хочу всех успокоить. Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей в этот момент, жертв нет. Полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали. Помещения мобилизованных оснащены огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию – разобрали рядом стоящие палатки до приезда пожарных», – пояснил Бурков.
По словам главы региона, бойцам, палатки которых сгорели, уже выдали на руки восстановленные паспорта и военные билеты и переселили в другие помещения.
«Предположительно сам пожар произошел из-за искры от печи, которой отапливалась одна из палаток. Возгорание заметил дежурный. Он и вызвал пожарный наряд. Бытовой пожар удалось оперативно устранить», – сообщили губернатор.
Сейчас в причинах произошедшего разбираются специалисты, также будет проверена пожарная безопасность всего лагеря.