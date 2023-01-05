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В Омске загорелся лагерь мобилизованных

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI
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Накануне там вспыхнула одна из палаток, в которой жили бойцы.

В Омске в палаточном лагере мобилизованных, что базируется на территории Омского автобронетанкового инженерного института произошел пожар. Информацию об этом сообщили губернатор Омской области Александр Бурков.

«Хочу всех успокоить. Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей в этот момент, жертв нет. Полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали. Помещения мобилизованных оснащены огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию – разобрали рядом стоящие палатки до приезда пожарных», – пояснил Бурков.

По словам главы региона, бойцам, палатки которых сгорели, уже выдали на руки восстановленные паспорта и военные билеты и переселили в другие помещения.

«Предположительно сам пожар произошел из-за искры от печи, которой отапливалась одна из палаток. Возгорание заметил дежурный. Он и вызвал пожарный наряд. Бытовой пожар удалось оперативно устранить», – сообщили губернатор.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются специалисты, также будет проверена пожарная безопасность всего лагеря.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Бурков#Пожары#ЧП#Мобилизация#Василий Попов
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