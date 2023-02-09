В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки

В МЧС по Новосибирской области уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Оставшихся людей эвакуируют спасатели. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от экстренных служб задействовали 473 человека и 131 единица техники. В ведомстве уточнили, что есть опасность дальнейшего обрушения здания.