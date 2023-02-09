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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:20

В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки

9 февраля 2023, 04:16
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
На месте ЧП работают почти пятьсот спасателей и больше ста единиц техники.

В Новосибирске сегодня, 9 февраля, в Заельцовском районе обрушился подъезд пятиэтажки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

В МЧС по Новосибирской области уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Оставшихся людей эвакуируют спасатели. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от экстренных служб задействовали 473 человека и 131 единица техники. В ведомстве уточнили, что есть опасность дальнейшего обрушения здания. 

Как сообщает издание Atas.info, на данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших в результате происшествия.

Обновлено: как сообщает издание «Атас.Инфо», один человек погиб, семь человек пострадало. Одного из жителей многоэтажки, которого считали погибшим, удалось откачать в больнице. Из-под завалов вытащили несколько живых новосибирцев.

#Евгений Игишев#ЧП#Смерть#Авария#ГУ МЧС#Взрыв#Обрушение#Обрушение здания#Происшествия#Новосибирск#Видео
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