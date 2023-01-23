Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима

К судье Максиму Серебренникову это уголовное дело поступило почти ровно год назад, 25 января 2022 года, а первое заседание прошло 8 февраля. Всего же стороны по этому делу встречались в зале судебных заседаний 90 раз. Были среди них и очень драматичные встречи, когда Быкова увозили из здания суда в карете скорой помощи.