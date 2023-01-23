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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима

Сегодня, 04:24
Фото: Город55
Также суд постановил взыскать с Быкова 20 млн рублей.

В Кировском районном суде города Омска поставили точку в рассмотрении громкого уголовного дела бывшего начальника городского УМВД Евгения Быкова.

К судье Максиму Серебренникову это уголовное дело поступило почти ровно год назад, 25 января 2022 года, а первое заседание прошло 8 февраля. Всего же стороны по этому делу встречались в зале судебных заседаний 90 раз. Были среди них и очень драматичные встречи, когда Быкова увозили из здания суда в карете скорой помощи.

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Напомним, на скамье подсудимых Евгений Быков оказался по обвинению в особо крупном взяточничестве на общую сумму порядка 7 млн рублей. По версии следствия на протяжении нескольких лет он «крышевал» салоны с интимным массажем Orange, которые прячутся под ширмой легального ООО «Кея Трейд» с единственным учредителем, руководителем и по совместительству работником в штате Александром Игнатьевым.

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Еще одним взяткодателем для Быкова, как считают следователи СКР по Омской области, был торговец контрафактной водкой и сигаретами Сергей Зубков, который реализовывал нелегальную продукцию через киоски на улице Дергачева и Заозерной в Омске.

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Посредниками в «подаяниях» для полковника полиции, как значится в материалах дела, стали подчиненный Быкова, – начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Омску Михаил Лебедев, который впоследствии заключил досудебное соглашение и был осужден на 2 года и 9 месяцев колонии со скромным штрафом в 100 тысяч рублей. Вторым носителем денег от Игнатьева и Зубкова стал приятель Быкова, Сергей Павлов.

О том, как это происходило и под какими прозвищами скрывались, Зубков, Лебедев и Павлов во время следствия рассказа один из свидетелей по делу.

«Михайлов (еще один посредник во взяточничестве – прим.ред.), по его словам, передавал эти деньги Быкову и Лебедеву, которого он в разговорах называл либо Гусь, либо Птица, а вообще вся сумма якобы делилась на 3—4 человека. Сам Михайлов, по его заверениям, забирал себе по 20—30 тыс рублей. Себе я не брал ни копейки, поскольку Михайлов сказал, что начну получать свою долю только после того, как Сергей раскрутит свой бизнес. Я даже никогда не пересчитывал эти деньги», — уверяет свидетель.
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Сам Евгений Быков ни на следствии ни на суде вину в инкриминируемых деяниях так и не признал и откровенно заявлял, что, дескать, не понимает в чем его обвиняют.

«На сегодняшний день я просто не понимаю, что я сделал. Это первый момент. Второе — я не понимаю, когда и при каких обстоятельствах, в каких суммах, а главное, кем мне передавались какие-то денежные средства, в получении которых меня обвиняют. Я изучил все материалы дела досконально. Там я не увидел ни одного факта, когда мне передавались денежные средства», – заявили на одном из заседаний Быков.
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Не понимание и вопросы, которые были адресованы региональной прокуратуре, у подсудимого остались вплоть до последнего слова. В основном они касались Зубкова, Игнатьева и Павлова, которые избежали какой-либо ответственности и прошли по делу лишь как свидетели.

«Ваша честь, почему сейчас прокуратура, имея на руках все доказательства, упорно не привлекает Игнатьева к ответственности за дачу взятки или за незаконное оформление юридического лица — ООО „Кея Трейд“ (компания, за которой и маскируются салоны Orange — прим. ред.). За те нарушения, которые Игнатьев сам озвучил в суде, связанные с налоговым законодательством, за то, что игнорируется трудовое законодательство, — ведь ни один сотрудник, кроме самого Игнатьева, не трудоустроен в „Кея Трейд“. Все это признается прокуратурой законным и обоснованным. По сути, это значит, что они попросту защищают его деятельность», — недоумевал полковник Быков.
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По словам экс-руководителя городской полиции, пока над ним и его семьей издеваются уже 21 месяц, Игнатьев и Зубков продолжают развращать и травить город, а салоны Orange и им подобные стали чуть ли не главной городской достопримечательностью.

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Что касается защиты Евгения Быкова, то она и вовсе назвала все доказательства по делу «откровенной туфтой», попросила суд исключить их из дела, что означало бы, что в сухом остатке остались бы лишь ложные показания свидетелей, да якобы провокации силовиков.

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Между тем, у гособвинения сложилось совсем другое мнения, в прениях сторон оно запросило для Евгения Быкова 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в 26 млн рублей, лишением звания полковника и конфискацией некоего имущества.

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В итоге судья Серебренников лишь отчасти согласился с этой позицией и приговорил Евгения Быкова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. Также бывшего главу омской полиции лишили офицерского звания, изъяли в счет государства два автомобиля и ту самую квартиру, которая была оформлена на дочь-студентку Быкова.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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