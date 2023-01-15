В Омской области на пожаре погибла мать и трое маленьких детей

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 02:59
В Омской области следователи выехали на место страшного пожара в селе Белоусовка Павлоградского райна, в котором погибли женщина и трое ее маленьких детей.
«Ночью в селе загорелся частный дом. В ходе тушения в строении были найдены тела женщины и трех детей, - 2, 7 и 9 лет», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас на место происшествия уже выехали следователи, которые приступят к осмотру дома сразу после тушения пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».