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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

В Омской области на пожаре погибла мать и трое маленьких детей

Сегодня, 02:58
Фото: 1MI
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Трагедия произошла в селе Белоусовка Павлоградского района.

В Омской области следователи выехали на место страшного пожара в селе Белоусовка Павлоградского райна, в котором погибли женщина и трое ее маленьких детей.

«Ночью в селе загорелся частный дом. В ходе тушения в строении были найдены тела женщины и трех детей, - 2, 7 и 9 лет», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас на место происшествия уже выехали следователи, которые приступят к осмотру дома сразу после тушения пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Павлоградский район#Смерть#ЧП#Дети
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