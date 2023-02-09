Меняли трубы. Задержанные за взрыв дома в Новосибирске омичи дали первые показания

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
В Новосибирске продолжаются работы на месте взрыва жилого дома на улице Линейной, в результате которого погибло не менее 10 человек.
Между тем силовики уже задержали первых подозреваемых по уголовному делу об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности повлекших смерть двух и более лиц. Как ране сообщал Город55 ими оказали два жителя Омской области, - 45-летняя женщина и 24-летний мужчина.
По версии следствия, задержанные проникали в квартиры представляясь работниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и за определенную плату предлагали поменять газовое оборудование.
«Работаем на компанию «Межрегионгаз Сервис». Не по официальному трудовому договору, а просто по найму (скорее всего, имеется ввиду договор ГПХ – прим.ред.). Компания нас никуда не отправляли, мы сами осматриваем территорию и выбираем нужный дом. Затем предлагаем жильцам заключить договор на замену оборудования. В 39 доме (где и взорвался газ – прим.ред) мы меняли трубы в трех квартирах, - 4, вроде 9 и 21», – пояснили силовикам задержанные.
То есть, по сути, подозреваемый работали на частную контору, которая не имеет никакого отношения к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. Всеми правдами и неправдами они проникали в квартиры и предлагали выполнить некие работы, в основном заменить соединительные шланги или счетчики. При этом брали за свои услуги в три, а то и в четыре раза дороже, чем это стоит у легальных компаний.
О подобных липовых газовщиках мы рассказывали уже неоднократно. Например, в 2020 году в суд ушло уголовное дело об целой ОПГ таких вот дельцов, которые только у жителей Омской области выманили более 750 тысяч рублей.