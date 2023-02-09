Меняли трубы. Задержанные за взрыв дома в Новосибирске омичи дали первые показания

То есть, по сути, подозреваемый работали на частную контору, которая не имеет никакого отношения к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. Всеми правдами и неправдами они проникали в квартиры и предлагали выполнить некие работы, в основном заменить соединительные шланги или счетчики. При этом брали за свои услуги в три, а то и в четыре раза дороже, чем это стоит у легальных компаний.