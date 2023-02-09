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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Упавшая с моста омичка за неделю до трагедии родила ребенка

9 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
Иллюстрация
Из родильного дома женщину выписали 7 февраля.

Городу55 стали известны подробности инцидента на мосту имени 60 лет ВЛКСМ, с которого утром 9 февраля на лед Иртыша упала 34-летняя женщина.

Как выяснилось, 1 февраля погибшая омичка родила ребенка. Из роддома маму с малышом выписали 7 февраля. Сегодня рано утром женщина куда-то ушла, родственники забеспокоились и заявили в полицию.

Известно, что все произошедшее на мосту происходило на глазах свидетелей. От полученных травм молодая мама умерла мгновенно.

Установлена личность омички, упавшей с моста у G-Drive Арены
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Проверку по факту этого инцидента проводит региональный Следком.

#ЧП#Смерть#Дети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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