Упавшая с моста омичка за неделю до трагедии родила ребенка

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Городу55 стали известны подробности инцидента на мосту имени 60 лет ВЛКСМ, с которого утром 9 февраля на лед Иртыша упала 34-летняя женщина.
Как выяснилось, 1 февраля погибшая омичка родила ребенка. Из роддома маму с малышом выписали 7 февраля. Сегодня рано утром женщина куда-то ушла, родственники забеспокоились и заявили в полицию.
Известно, что все произошедшее на мосту происходило на глазах свидетелей. От полученных травм молодая мама умерла мгновенно.
Проверку по факту этого инцидента проводит региональный Следком.