Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как стало известно Городу55, в Кировский районный суд города Омска поступило апелляционное представление от прокурора на приговор по уголовному делу экс-начальника городского УМВД Евгения Быкова, которого осудили за взяточничество.
За разъяснениями, что же не устроило государственное обвинение в вердикте первой инстанции, Город55 обратился в прокуратуру Омской области.
«Основанием внесения апелляционного представления послужило неправильное применение уголовного наказания при его назначении судом», - пояснила Городу55 старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Булихова.
Собственно, как нам удалось выяснить из Уголовно-процессуального кодекса РФ, неправильным применением закона при вынесении приговора является:
Вероятно, что-то из этого и не устроило прокуроров. К настоящему моменту эта жалоба принята к рассмотрению и направлена в Омский областной суд. Помимо этого, с вердиктом судьи Максима Серебренникова не согласны защитники и сам осужденный экс-полковник Быков.
Напомним, 23 января текущего года Кировский суд отправил бывшего высокопоставленного полицейского в колонию строго режима на 10 лет, лишил его звания полковника, оштрафовал на 20 млн рублей, а также конфисковал в доход государства две машины, квартиру, которая была оформлена на дочь Быкова, и другое имущество.
Поводом для этого вердикта, по версии следствия и суда, послужили взятки на общую сумму 7 млн рублей, которые Быков получал за покровительство салонам с интимным массажем Orange предпринимателя Александра Игнатьева и торговцу нелегальным алкоголем и сигаретами Сергею Зубкову.
Сам экс-полицейский вину не признал, назвал все случившееся с ним провокацией, а все доказательства по делу туфтой.