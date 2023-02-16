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Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову

16 февраля 2023, 08:35
Фото: Город55
Евгений Быков во время суда
Жалобу на решение суда первой инстанции также направили адвокаты и сам осужденный.

Как стало известно Городу55, в Кировский районный суд города Омска поступило апелляционное представление от прокурора на приговор по уголовному делу экс-начальника городского УМВД Евгения Быкова, которого осудили за взяточничество.

За разъяснениями, что же не устроило государственное обвинение в вердикте первой инстанции, Город55 обратился в прокуратуру Омской области.

«Основанием внесения апелляционного представления послужило неправильное применение уголовного наказания при его назначении судом», - пояснила Городу55 старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Булихова.

Собственно, как нам удалось выяснить из Уголовно-процессуального кодекса РФ, неправильным применением закона при вынесении приговора является:

  1. нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации;
  2. применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, которые подлежали применению;
  3. назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вероятно, что-то из этого и не устроило прокуроров. К настоящему моменту эта жалоба принята к рассмотрению и направлена в Омский областной суд. Помимо этого, с вердиктом судьи Максима Серебренникова не согласны защитники  и сам осужденный экс-полковник Быков.

Напомним, 23 января текущего года Кировский суд отправил бывшего высокопоставленного полицейского в колонию строго режима на 10 лет, лишил его звания полковника, оштрафовал на 20 млн рублей, а также конфисковал в доход государства две машины, квартиру, которая была оформлена на дочь Быкова, и другое имущество.

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Поводом для этого вердикта, по версии следствия и суда, послужили взятки на общую сумму 7 млн рублей, которые Быков получал за покровительство салонам с интимным массажем Orange предпринимателя Александра Игнатьева и торговцу нелегальным алкоголем и сигаретами Сергею Зубкову.

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Сам экс-полицейский вину не признал, назвал все случившееся с ним провокацией, а все доказательства по делу туфтой.

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