Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову

Напомним, 23 января текущего года Кировский суд отправил бывшего высокопоставленного полицейского в колонию строго режима на 10 лет, лишил его звания полковника, оштрафовал на 20 млн рублей, а также конфисковал в доход государства две машины, квартиру, которая была оформлена на дочь Быкова, и другое имущество.