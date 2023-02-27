Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Следователи СКР по Омской области поставили точку в расследовании уголовного дела бывшего заместителя регионального министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева, который попался на крупном взяточничестве от предпринимателя Дмитрия Шестакова. Вот только в ходе следствия вскрылись и другие прегрешения со стороны экс-чиновника.
«По версии следствия, заместитель министра из-за халатного и небрежного отношения к службе допустил срыв установленных сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ на 2 472 места и 3 детских садов на 551 место, которые строились в рамках национальных проектов „Образование“ и „Демография“, а также государственной программы Омской области „Развитие системы образования Омской области“», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Эта «небрежность» со стороны Сычева привела к тому, что эти школы и детские сады не построены до сих пор. Речь в данном случае, например, идет о школах в рабочих поселках Горьковское и Черлак, а также в городе Исилькуле, о которых Город55 уже рассказывал.
Или о детских садах в Омске, часть из которых в этом году с большим опозданием, но все же сдали, и о многострадальном дошкольном учреждении в рабочем поселке Большеречье, где «забуксовал» уже второй подрядчик.
Добавим, что как ранее Городу55 сообщил руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев, именно Сычев, в силу своих должностных обязанностей, и должен был курировать все эти стройки.
«За эти стройки отвечал как раз обвиняемый. В его должностные обязанности входило курирование „Омскоблстройзакзазчика“, то есть именно он должен был контролировать и координировать деятельность этого бюджетного учреждения. Однако, видимо, ему было не до того, он своим бизнесом занимался, проблемы решал, долги гасил (имеется ввиду уголовное дело о взятках — прим.ред.). И что мы видим в итоге: деньги выделены, часть из них не освоена, некоторые объекты до сих пор не сданы, на других постоянно сдвигались сроки. Но ведь тебя же поставили куратором, ты замминистра, сидишь в различных комиссиях, так воздействуй на нерадивых подрядчиков, чиновников, заявляй на них в правоохранительные органы. Но нет — ничего этого и в помине не было», — пояснил Городу55 Зайцев.
Помимо этого перед судом Сычев ответит и за взятки, которых в общей сложности набралось на 2.1 млн рублей.
«Сычев, у которого имелись долги в общей сумме более 2 миллионов рублей, получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова взятку в 1.9 миллиона рублей за общее покровительство в работе компании Шестакова и скорейшее решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам», — рассказали в региональном Следкоме.
Ранее мы подробно рассказывали об схеме этого взяточничества, которое выглядело весьма витиевато. Дело в том, что до чиновничества у Владимира Сычева имелся свой бизнес, — ООО «Теплосетевая компания» («ТСК»), владеющее котельными в районах области. Однако, когда Сычев подался на госслужбу с предпринимательством пришлось «завязывать», а не хотелось, вот тогда на горизонте и появился Дмитрий Шестаков. Он стал номинальным руководителем компании, хотя на деле, по версии следствия, всеми процессами руководил сам замминистра. У «ТСК» имелись долги, которые нужно было как-то гасить, это и делал Шестаков, у которого, попутно, имелся и собственный строительный бизнес. Вот ему-то и покровительствовал Сычев, а в обмен на это бизнесмен гасил задолженности.
Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя, пообещав тому посодействовать в решении вопроса о прекращении искового производства в интересах взяткодателя.
Добавим, что бизнесмен Шестаков также предстанет перед судом по обвинению в даче взятки, а вот второй взяткодатель пока еще находится под следствием.
Сами обвиняемые вину в инкриминируемых деяниях так и не признали, и до сих пор искренне удивляются, мол, мы же деньги в конвертах не передавали, подарки не дарили. Вот только для следствия даже такие «взаимозачеты» между Сычевым и Шестаковым трактуются однозначно — взятка.