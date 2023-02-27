Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады

Ранее мы подробно рассказывали об схеме этого взяточничества, которое выглядело весьма витиевато. Дело в том, что до чиновничества у Владимира Сычева имелся свой бизнес, — ООО «Теплосетевая компания» («ТСК»), владеющее котельными в районах области. Однако, когда Сычев подался на госслужбу с предпринимательством пришлось «завязывать», а не хотелось, вот тогда на горизонте и появился Дмитрий Шестаков. Он стал номинальным руководителем компании, хотя на деле, по версии следствия, всеми процессами руководил сам замминистра. У «ТСК» имелись долги, которые нужно было как-то гасить, это и делал Шестаков, у которого, попутно, имелся и собственный строительный бизнес. Вот ему-то и покровительствовал Сычев, а в обмен на это бизнесмен гасил задолженности.