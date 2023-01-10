Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей

Городу55 стали известны подробности о доходах омички Анастасии К., которая ведет канал «Стримы с Кипишной» в социальной сети ВКонтакте. Девушка стала фигуранткой уголовного дела за неисполнение родительских обязанностей, после того, как в сети появилась видеозапись, где она ведет трансляцию с телефона и не обращает внимания на плач ребенка.