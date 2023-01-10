Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей

Городу55 стали известны подробности о доходах омички Анастасии К., которая ведет канал «Стримы с Кипишной» в социальной сети ВКонтакте. Девушка стала фигуранткой уголовного дела за неисполнение родительских обязанностей, после того, как в сети появилась видеозапись, где она ведет трансляцию с телефона и не обращает внимания на плач ребенка.
«В целом в день на своих стримах эта мамаша зарабатывает около 40 тысяч рублей, а в месяц доход ее семьи превышает 300 тысяч рублей», – рассказал источник Города55 знакомый с ситуацией.
Напомним, по информации силовиков с 2021 года многодетная семья Анастасии, в которой трое малолетних детей, 2016, 2018 и 2022 года рождения, состояла на профилактическом учете как неблагополучная, а сама горе-стримерша неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
«В декабре 2022 года семья необоснованно снята с профилактического учета. Таким образом, по мнению следствия, в действиях родителей, а также работников организации, оказывающей социальные услуги и органов опеки и попечительства, содержатся признаки преступления». – пояснили в СКР по Омской области.
Сейчас следователи изъяли у стримерши смартфон, с которого она и выходила в эфир, чтобы провести все необходимые экспертизы, в том числе изучить и ее переписки.