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Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей

Сегодня, 07:56
Фото: Скрин с видео канала Стримы с Кипишной
Анастасия К.
В целом же семья Анастасии К. только на одних только стримах в месяц получает доход порядка 300 тысяч рублей.

Городу55 стали известны подробности о доходах омички Анастасии К., которая ведет канал «Стримы с Кипишной» в социальной сети ВКонтакте.  Девушка стала фигуранткой уголовного дела за неисполнение родительских обязанностей, после того, как в сети появилась видеозапись, где она ведет трансляцию с телефона и не обращает внимания на плач ребенка.

«В целом в день на своих стримах эта мамаша зарабатывает около 40 тысяч рублей, а в месяц доход ее семьи превышает 300 тысяч рублей», – рассказал источник Города55 знакомый с ситуацией.

Напомним, по информации силовиков с 2021 года многодетная семья Анастасии, в которой трое малолетних детей, 2016, 2018 и 2022 года рождения, состояла на профилактическом учете как неблагополучная, а сама горе-стримерша неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

«В декабре 2022 года семья необоснованно снята с профилактического учета. Таким образом, по мнению следствия, в действиях родителей, а также работников организации, оказывающей социальные услуги и органов опеки и попечительства, содержатся признаки преступления». – пояснили в СКР по Омской области.

Сейчас следователи изъяли у стримерши смартфон, с которого она и выходила в эфир, чтобы провести все необходимые экспертизы, в том числе изучить и ее переписки.

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