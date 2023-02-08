Любовница и дворцы. Выяснилась причина развода египтянина из Омска, заказавшего жену

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В Омске суд по ходатайству следователей отправил в СИЗО 41-летнего бизнесмена с египетскими корнями Мохамед А. Э., которого винят в организации несостоявшегося заказного убийства своей 40-летней супруги.
По версии следствия, поводом для избавления от супруги якобы стал предстоящий развод, раздел имущества и определение через суд с кем останется маленькая дочь. Однако выяснились и кое-какие другие пикантные подробности этого дела.
«У подозреваемого была молодая любовница, по сути, это и стало поводом для развода», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Между тем, по информации Города55, своим женщинам Мохамед рассказывал, что он выходец из богатейшей египетской семьи и на родине у него есть дворцы, достаток и, как говориться, заводы, да пароходы. Так ли это, неизвестно, однако в Омске мужчина прожил более 20 лет и занимался торговлей овощами и фруктами.
Насчет достатка тоже можно поспорить: убийство супруги подозреваемый оценил всего в 4 тысячи евро, что на сегодняшний день по курсу ЦБ РФ эквивалентно 303.6 тысячам рублей. Помимо этого, как стало известно Городу55, египтянин после расставания с женой в ожидании развода остался жить в супружеской квартире с той самой любовницей. На новое жилье, видать не накопил.
Добавим, что киллера для Мохамеда должен был подыскать его приятель, но тот вместо этого рассказал обо всем силовикам. В итоге в роли исполнителя выступил оперативник УМВД по Омской области.
Напомним, что сейчас в отношении египтянина в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство по найму из корыстных побуждений».