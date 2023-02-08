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Published Сегодня, 17:19

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Updated Сегодня, 17:26

Любовница и дворцы. Выяснилась причина развода египтянина из Омска, заказавшего жену

8 февраля 2023, 17:19
Фото: 1MI
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Подозреваемый рассказывал, что он выходец из богатейшей египетской семьи и на родине у него есть дворцы, заводы, да пароходы.

В Омске суд по ходатайству следователей отправил в СИЗО 41-летнего бизнесмена с египетскими корнями Мохамед А. Э., которого винят в организации несостоявшегося заказного убийства своей 40-летней супруги.

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По версии следствия, поводом для избавления от супруги якобы стал предстоящий развод, раздел имущества и определение через суд с кем останется маленькая дочь. Однако выяснились и кое-какие другие пикантные подробности этого дела.

«У подозреваемого была молодая любовница, по сути, это и стало поводом для развода», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Между тем, по информации Города55, своим женщинам Мохамед рассказывал, что он выходец из богатейшей египетской семьи и на родине у него есть дворцы, достаток и, как говориться, заводы, да пароходы. Так ли это, неизвестно, однако в Омске мужчина прожил более 20 лет и занимался торговлей овощами и фруктами.

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Насчет достатка тоже можно поспорить: убийство супруги подозреваемый оценил всего в 4 тысячи евро, что на сегодняшний день по курсу ЦБ РФ эквивалентно 303.6 тысячам рублей. Помимо этого, как стало известно Городу55, египтянин после расставания с женой в ожидании развода остался жить в супружеской квартире с той самой любовницей. На новое жилье, видать не накопил. 

Добавим, что киллера для Мохамеда должен был подыскать его приятель, но тот вместо этого рассказал обо всем силовикам. В итоге в роли исполнителя выступил оперативник УМВД по Омской области.

Напомним, что сейчас в отношении египтянина в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство по найму из корыстных побуждений».

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Убийство#Киллер#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Египет
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