Любовница и дворцы. Выяснилась причина развода египтянина из Омска, заказавшего жену

Между тем, по информации Города55, своим женщинам Мохамед рассказывал, что он выходец из богатейшей египетской семьи и на родине у него есть дворцы, достаток и, как говориться, заводы, да пароходы. Так ли это, неизвестно, однако в Омске мужчина прожил более 20 лет и занимался торговлей овощами и фруктами.