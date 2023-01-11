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Младенец из видео омской стримерши «Кипишной» попал на операционный стол

Сегодня, 11:23
Фото: Скрин с видео канала Стримы с Кипишной
Анастасия К.
Ребенок родился с тяжелым врожденным заболеванием.

В Омске продолжает набирать обороты история со стримами многодетной матери Анастасии К., которая ведет в социальной сети «ВКонтакте» канал «Стримы с Кипишной».  Накануне СКР по Омской области возбудили на девушку уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для этого стал стрим, в котором Анастасия вела с телефона трансляцию и никак не реагировала на громкий плач ребенка.

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Как стало известно Городу55 от информированного источника, сегодня тот самый малыш из стрима попал в больницу.

«Ребенок родился с врожденным заболеванием. Сегодня он лег в больницу для проведения плановой операции», — рассказал наш собеседник.

О причинах возникновения заболевания у ребенка информации нет. Не исключено, что оно связано с образом жизни Анастасии во время беременности. Например, в одном из стримов девушка, будучи на шестом месяце беременности, демонстрировала эффектное сальто в бассейне одной из городских саун. Также периодически на стримах во время ее беременности мелькало и употребление алкоголя.

Фото: Скрин с видео канала Стримы с Кипишной

Напомним, как ранее сообщал Город55, на стримах Анастасия зарабатывает до 40 тысяч рублей в день. При этом деньги девушка собирает на «компотик», украшения, алкоголь, или, как сейчас, на новый гаджет взамен того, что изъяли силовики. Интересно, что на реабилитацию и лекарства для больного ребенка женщина не собирала деньги.

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