Младенец из видео омской стримерши «Кипишной» попал на операционный стол

О причинах возникновения заболевания у ребенка информации нет. Не исключено, что оно связано с образом жизни Анастасии во время беременности. Например, в одном из стримов девушка, будучи на шестом месяце беременности, демонстрировала эффектное сальто в бассейне одной из городских саун. Также периодически на стримах во время ее беременности мелькало и употребление алкоголя.