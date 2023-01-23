База отдыха с верблюдом-убийцей принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Городу55 стали известны подробности нападения верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха в Тюкалинском районе.
Выяснилось, что сам инцидент произошел в 3 километрах от деревни Приозерка на базе отдыха «Березка», которая принадлежит АО «Завод сборного железобетона № 6», омского застройщика Юрия Гуринова.
Напомним, вечером 21 января в приемное отделение «Тюкалинской ЦРБ» с политравмой и открытой черепно-мозговой травмой привезли мужчину, который скончался в реанимационном отделении.
После проверки силовики узнали, что погибший работал сторожем на той самой базе отдыха и в тот день на него напал верблюд.
Сейчас силовики разбираются во всех нюансах этого инцидента, в частности выясняют, законно ли верблюд содержался на базе отдыха.