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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

База отдыха с верблюдом-убийцей принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
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Трагедия с нападением животного произошла недалеко от деревни Приозерка Тюкалинского района.

Городу55 стали известны подробности нападения верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха в Тюкалинском районе.

Выяснилось, что сам инцидент произошел в 3 километрах от деревни Приозерка на базе отдыха «Березка», которая принадлежит АО «Завод сборного железобетона № 6», омского застройщика Юрия Гуринова.

Напомним, вечером 21 января в приемное отделение «Тюкалинской ЦРБ» с политравмой и открытой черепно-мозговой травмой привезли мужчину, который скончался в реанимационном отделении.

После проверки силовики узнали, что погибший работал сторожем на той самой базе отдыха и в тот день на него напал верблюд.

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Сейчас силовики разбираются во всех нюансах этого инцидента, в частности выясняют, законно ли верблюд содержался на базе отдыха.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Жесть#Верблюд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Юрий Гуринов
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