Жителей Омской области задержали из-за взрыва газа в Новосибирске

В Новосибирске подозреваемые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и в нескольких квартирах дома по улице Линейной проводили техобслуживание газовых плит. Напомним, что 9 февраля там произошла утечка газа, вследствие чего произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого в пятиэтажном доме частично обрушились два подъезда.