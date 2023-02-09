Жителей Омской области задержали из-за взрыва газа в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
СК России по Новосибирской области сообщили, что 45-летнюю омичку и 25-летнего омича задержали по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В Новосибирске подозреваемые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и в нескольких квартирах дома по улице Линейной проводили техобслуживание газовых плит. Напомним, что 9 февраля там произошла утечка газа, вследствие чего произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого в пятиэтажном доме частично обрушились два подъезда.
В данный момент причины и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте идут аварийно-спасательные работы. Отметим, что количество пострадавших еще неизвестно.