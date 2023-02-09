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Published Сегодня, 13:37

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Жителей Омской области задержали из-за взрыва газа в Новосибирске

9 февраля 2023, 13:37
Фото: Город55
Жителей Омской области задержали по уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске.

СК России по Новосибирской области сообщили, что 45-летнюю омичку и 25-летнего омича задержали по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Новосибирске подозреваемые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и в нескольких квартирах дома по улице Линейной проводили техобслуживание газовых плит. Напомним, что 9 февраля там произошла утечка газа, вследствие чего произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого в пятиэтажном доме частично обрушились два подъезда.

В данный момент причины и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте идут аварийно-спасательные работы. Отметим, что количество пострадавших еще неизвестно.

В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки
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#Ксения Карагодина#ЧП#Взрыв газа#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия
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