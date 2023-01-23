Верблюда-убийцу из Омской области застрелили

Напомним, сам инцидент произошел в субботу, 21 января, около 16 часов и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах работник базы подходит к мирно стоящему животному, хватает и бьет его по морде. Это действо и спровоцировало верблюда на дальнейшую агрессию и он набросился на обидчика.