Верблюда-убийцу из Омской области застрелили

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В Омской области продолжает набирать обороты история с нападением верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха «Березка» в Тюкалинском районе, в результате которого мужчина скончался в больнице от травм. Городу55 стала известна судьба животного. По данным нашего источника, после случившегося его застрелили.
«Приехал хозяин базы, нанял каких-то охотников и они застрелили верблюда», – рассказал наш собеседник.
Отметим, что база «Березка» принадлежит АО «ЗСЖБ № 6», единственным учредителем и директором которого является омский застройщик Юрий Гуринов. Не исключено, что именно он и решил избавиться от верблюда.
Напомним, сам инцидент произошел в субботу, 21 января, около 16 часов и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах работник базы подходит к мирно стоящему животному, хватает и бьет его по морде. Это действо и спровоцировало верблюда на дальнейшую агрессию и он набросился на обидчика.