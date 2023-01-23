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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Верблюда-убийцу из Омской области застрелили

Сегодня, 15:14
Фото: Город55
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Такое решение принял хозяин базы отдыха, где и произошел инцидент.

В Омской области продолжает набирать обороты история с нападением верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха «Березка» в Тюкалинском районе, в результате которого мужчина скончался в больнице от травм.  Городу55 стала известна судьба животного. По данным нашего источника, после случившегося его застрелили.

«Приехал хозяин базы, нанял каких-то охотников и они застрелили верблюда», – рассказал наш собеседник.

Отметим, что база «Березка» принадлежит АО «ЗСЖБ № 6», единственным учредителем и директором которого является омский застройщик Юрий Гуринов. Не исключено, что именно он и решил избавиться от верблюда.

Напомним, сам инцидент произошел в субботу, 21 января, около 16 часов и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах работник базы подходит к мирно стоящему животному, хватает и бьет его по морде. Это действо и спровоцировало верблюда на дальнейшую агрессию и он набросился на обидчика.

Появилось видео нападения верблюда-убийцы на сторожа омской турбазы
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В результате нападения сторож получил политравму и открытую черепно-мозговую травму и скончался в реанимации «Тюкалинской ЦРБ».

Проверку по факту этого инцидента сейчас проводят в региональном Следкоме и прокуратуре Омской области.

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