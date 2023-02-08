Заказавший убийство жены из Омска египтянин объяснил случившееся розыгрышем

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Городу55 стала известна позиция омского бизнесмена с египетскими корнями Мохамеда А.Э., которого винят в организации убийства своей 40-летней жены. На суде во время избрания меры пресечения подозреваемый заявил, что его подставили, а вся история с наймом киллера – это розыгрыш.
«Все это провокация. Я проста занял деньги и думал, что отдаю долг. Меня разыграли, пошутили надо мной, и я ни в чем не виноват», – заявил суду Мохамед А.Э.
Также египтянин заявил, что к нему якобы пришел сотрудник полиции, который сказал, что убили его жену.
«Попросил меня подъехать в отдел на улице Пушкина. Я приехал и там меня задержали, а за что, я так и не понял», – уверял фигурант уголовного дела.
Мохамед всячески пытался убедить судью в своей правоте и просил отпустить его на свободу, но не вышло, – судья отправил его в СИЗО на два месяца.
Напомним, за 4 тысячи Евро торговец овощами и фруктами с двойным гражданством заказал убийство своей жены, с которой расстался ради молодой любовницы. Впереди пару ждал развод и египтянин не хотел делить имущество и отдавать маленькую дочь матери.
Вот только в роли киллера выступил оперативник полиции, который продемонстрировал постановочные фото об исполнении заказа. После передачи второго транша подозреваемый был задержан.