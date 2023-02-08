Заказавший убийство жены из Омска египтянин объяснил случившееся розыгрышем

Городу55 стала известна позиция омского бизнесмена с египетскими корнями Мохамеда А.Э., которого винят в организации убийства своей 40-летней жены. На суде во время избрания меры пресечения подозреваемый заявил, что его подставили, а вся история с наймом киллера – это розыгрыш.